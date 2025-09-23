En medio del dolor y la conmoción que ha causado el asesinato de dos artistas colombianos en México, este martes 23 de septiembre se conoció que el cuerpo de uno de ellos, Byron Sánchez, más conocido en la escena musical como B-King, fue entregado a sus familiares en el Estado de México.

La información fue difundida por el noticiero Telediario, que detalló cómo se desarrolló el operativo y la intervención de autoridades diplomáticas colombianas.

“En la madrugada de este martes 23 de septiembre fue entregado a sus familiares uno de los cuerpos de los cantantes colombianos asesinados la semana pasada en el Estado de México”, informó el noticiero en su emisión matutina.

De acuerdo con el medio mexicano, el proceso fue resultado de varias gestiones y la confirmación previa de identidad mediante pruebas de ADN. “Se trata de B-King”, señaló Telediario, confirmando que los restos pertenecían a Byron Sánchez, de quien no se sabía nada desde el pasado 16 de septiembre, cuando desapareció junto con su colega artístico Regio Clown.

El noticiero relató que todo se hizo con extrema reserva para proteger a la familia del artista y garantizar que el cuerpo pudiera ser trasladado de manera segura.

“Esta madrugada, en un operativo muy discreto, el cuerpo de Byron Sánchez fue entregado a sus familiares, a su mamá y hermana, quienes habían solicitado la ayuda del consulado colombiano en México para que agilizaran todos los trámites de documentación y pudieran llevarse el cuerpo”, informó Telediario.

Una fuente de la fiscalía regional, citada por el noticiero, aseguró que la presencia de personal diplomático colombiano fue clave para acelerar el proceso.

“Una persona de la fiscalía regional aseguró que durante la tarde estuvieron invadidos de personal de la embajada de Colombia en México, quienes estuvieron trabajando para que todo el proceso se llevará a cabo en el menor tiempo posible”, indicó el medio mexicano.

Al finalizar el operativo, las autoridades organizaron un esquema de seguridad para acompañar a la familia. “Salió una caravana donde viajaban los familiares de B-King, quienes fueron custodiados por una patrulla de la policía”, añadió Telediario en su reporte.

Qué pasó con B-King y Regio Clown en México

B-King y Regio Clown fueron reportados como desaparecidos el 16 de septiembre en el Estado de México, luego de asistir a una supuesta reunión con un hombre al que conocían como “el comandante”.

Desde entonces, sus familiares y colegas en Colombia iniciaron campañas en redes sociales para pedir ayuda a las autoridades y dar con su paradero.

Días después, medios locales reportaron el hallazgo de dos cuerpos que coincidían con las descripciones de los artistas. Sin embargo, fue necesario hacer pruebas de ADN para confirmar plenamente las identidades. El proceso con B-King ya culminó, pero el caso de Regio Clown continúa en curso.

La noticia de la entrega del cuerpo de B-King llega mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México sigue investigando las circunstancias del crimen. Hasta ahora no hay información oficial sobre capturas ni sobre el móvil exacto del doble asesinato, aunque la hipótesis de la reunión con “el comandante” sigue siendo la principal línea investigativa.

