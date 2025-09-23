Aunque todo es materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas, recientes hallazgos arrojan luz sobre lo que podría haber sido una reunión que precipitó la muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida luego de desaparecer el 16 de septiembre en el Estado de México.

Una de las últimas informaciones la dio el periodista mexicano Abraham Reza, en diálogo con la emisora La FM, quien aseguró que existió una reunión clave con un hombre al que se refieren como el “comandante”, y se sospecha que esa reunión habría terminado de mala manera.

“Se señala que se trata de un ajuste de cuentas. Algunos reportes de la prensa escrita no lo confirman oficialmente. Sin embargo, sugieren que los artistas habrían tenido una reunión con un comandante antes de su desaparición. Hubo una reunión que se salió de las manos y minutos después sucede esto que ya sabemos”, indicó el comunicador en la mencionada cadena radial.

La expresión “se salió de las manos” sugiere que algo en esa reunión desencadenó un desenlace trágico e inesperado. En otras palabras, lo que pudo haber sido una cita —probablemente con objetivos pactados o al menos planificados— terminó de forma violenta, aunque los detalles específicos aún no se conocen públicamente.

Regio Clown le contó a su pareja que se verían con un “comandante”

Y es que antes del mencionado encuentro, Jorge Luis Herrera Lemos le dijo por WhatsApp a su pareja que se iban a dirigir con B-King a un almuerzo previamente pactado.

—Amor, ahora voy a una reunión. Te voy a dejar mi dirección en tiempo real para que estés pendiente— escribió Regio Clown a las 3:03 p. m. del 16 de septiembre.

—Amor, con mucho cuidado […]. Con quién para saber mínimo por si cualquier cosa— contestó la pareja del artista.

—Con Mariano y el comandante, le dicen el comandante— respondió Regio Clown.

—Mándame la ubicación y aquí estoy pendiente de ti— comentó la pareja.

—Desde hoy me cuidaré mucho. No confío en nadie— aseguró Regio Clown.

Acá, la captura del chat en cuestión:

Qué se sabe del hallazgo de los cuerpos de B-King y Regio Clown

Los cuerpos de ambos colombianos fueron hallados en el Estado de México, luego de que se reportara su desaparición el 16 de septiembre. Las autoridades mexicanas reportaron el hallazgo este lunes 22 de septiembre y, según mencionaron medios locales, identificaron un mensaje junto a ellos con un contenido que apunta a un lenguaje propio de los cárteles de droga.

“‘Esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todos’, y las iniciales de la FM”, fue el mensaje que encontraron escrito al lado de los cuerpos de los dos colombianos, según contó Abraham Reza en La FM.

Según Reza, este lenguaje no es casual y las iniciales “FM” aluden presumiblemente a la Familia Michoacana, un cártel de Los Zetas con fuerte presencia en el Estado de México, conocido por su brutalidad en ejecuciones públicas.

“Es un lenguaje muy común utilizado entre los cárteles de droga. Cada término tiene un significado específico. Chapulines se refiere a personas que cambian o saltan de bando, es decir, que transicionan de un grupo criminal para unirse a otro. Los encargados y vendedores hace referencia a los que se dedican a la distribución y venta de estupefacientes”, agregó en la emisora.

La identificación oficial de los cuerpos se demoró debido a la descomposición avanzada, este lunes familiares de B-King llegaron desde Colombia para reconocerlo mediante pruebas de ADN.

La principal hipótesis que barajan las autoridades y analistas como Abraham Reza apunta a un “ajuste de cuentas” relacionado con el narcotráfico, un flagelo que ha segado vidas de artistas en México y Colombia por igual.

Lo que hay detrás de la muerte de B-King y Regio Clown en México Los cuerpos de los dos artistas colombianos fueron hallados por las autoridades mexicanas y este 22 de septiembre fueron identificados. La última vez que hubo razón de ellos, se encontraban en la colonia Polanco, zona exclusiva de la Ciudad de México.

