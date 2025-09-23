La confirmación de la muerte de los artistas colombianos Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Regio Clown, y Byron Sánchez (B-King), hallados sin vida en México tras varios días desaparecidos, ha causado conmoción internacional y pronunciamientos oficiales, incluido el rechazo del presidente Gustavo Petro.

En medio del dolor, Camilo Herrera, hermano de Regio Clown, expresó su sorpresa al recibir el reporte oficial sobre el hallazgo y pidió que las autoridades de Colombia y México se coordinen para esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.

El hermano del DJ caleño explicó además que busca comunicarse con la familia de Byron Sánchez para confirmar detalles y adelantar los trámites de repatriación.

“Estoy esperando comunicarme con la familia de Byron (…) y esperar la llamada para viajar y repatriar a mi hermano. Hay una persona que desde allá me está ayudando”, dijo.

Más allá del drama que rodea su fallecimiento, Cristian Camilo Herrera resaltó la esencia de Jorge Luis. Lo describió como un hombre de carácter alegre, siempre dispuesto a transmitir energía positiva a quienes lo rodeaban.

“Siempre lo voy a recordar alegre, la energía que él siempre transmitía a las personas con su felicidad, su sonrisa. Fuimos criados desde pequeños y ese es el recuerdo que me voy a llevar de mi hermano”, señaló.

La Fiscalía de México confirmó está tarde el hallazgo de los dos cantantes desaparecidos en ese país. Bayron Sánchez , conocido como B-King, y Jorge Herrera, Regio Clown, habla Camilo Herrera hermano de Regio Clown.

¿Quién era Regio Clown?

Jorge Luis Herrera Ramos, de 35 años y oriundo del Valle del Cauca, no solo se destacó como DJ y productor, también incursionó como empresario y coach de nuevos talentos. En vida se definía como un creador de “experiencias sensoriales únicas”, fusionando música y energía en cada presentación.

Su legado también se refleja en los mensajes motivacionales que compartía en redes sociales, donde combinaba reflexiones con su faceta artística. En una de sus últimas publicaciones escribió:

“Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo”.

Mientras avanzan las investigaciones en México, la familia de Regio Clown mantiene la esperanza de que su caso no quede impune, y de que el recuerdo del artista permanezca a través de la música y los mensajes que dejó a miles de seguidores.

