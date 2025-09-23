Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de dos cuerpos en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, que coinciden con las características físicas del cantante colombiano Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, y del DJ Jorge Luis Herrera, identificado en la escena musical como Regio Clown. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal para la realización de peritajes forenses, con el fin de establecer plenamente las identidades y las causas de la muerte.

La última comunicación confiable de los artistas con sus familias y equipo de trabajo se registró el 16 de septiembre, cuando salieron de un hotel en Polanco con rumbo a un gimnasio. Desde entonces no se supo más de ellos.

Precisamente, en este local los artistas grabaron varios videos mientras hacían ejercicio y serían las últimas imágenes que se tomaron antes de desaparecer.

Días después, el 19 de septiembre, también circuló en la red social X un video que se convirtió en pieza clave para la búsqueda: en él se observa a ambos bajando de un vehículo en la zona de Masaryk, en Polanco, saludando y diciendo “vamos por un café”. Esa grabación también sería una de las últimas que publicó uno de los músicos.

“BIENVENIDO a MÉXICO” … y DESAPARECIÓ

Es una de las últimas historias de Ig del DJ Jorge Herrera y del cantante colombiano Byron Sánchez.

Estaban en CDMX para unos eventos, pero desaparecieron en Polanco @AlcaldiaMHmx @FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX los buscan. El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/2oVd66bsrC — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 19, 2025

La falta de contacto encendió las alarmas entre familiares y seguidores, quienes interpusieron denuncias y lograron que se emitieran fichas oficiales de búsqueda.

Según información preliminar, los cuerpos fueron localizados el 17 de septiembre en Cocotitlán. En la escena se habría encontrado un mensaje alusivo a un grupo delictivo, aunque las autoridades no han confirmado de manera oficial esta versión. La investigación avanza bajo la hipótesis de un posible homicidio.

Familiares de Bayron Sánchez acudieron a la Fiscalía para participar en los procesos de reconocimiento, mientras las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, junto con instancias federales, coordinan las indagaciones.

El caso tuvo repercusiones diplomáticas. El presidente de Colombia solicitó apoyo directo a las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos, mientras la Presidencia de México y las fiscalías involucradas aseguraron que trabajan de manera conjunta para obtener resultados técnicos en los próximos días.

