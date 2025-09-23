El lunes 22 de septiembre se confirmó el hallazgo de los cuerpos del cantante colombiano B-King y del DJ Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre tras salir de un gimnasio en Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía mexicana, los cuerpos fueron encontrados un día después de su desaparición, aunque solo hasta esta semana pudieron ser identificados plenamente por sus familiares.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la relación de B-King con Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, exintegrante del Clan del Golfo que actualmente paga condena en Colombia. En una entrevista pasada con el programa ‘Lo sé todo’, el artista no ocultó la cercanía con su tío, asegurando que fue una figura clave en su vida.

B-King describió a ‘Fritanga’ como una persona caritativa, a quien incluso llamó el “Robin Hood” de muchos en Colombia. También recordó el impacto que tuvo su captura, a la que calificó como traumática porque ocurrió cuando él tenía 18 años y en medio de menores de edad. Según dijo, a su familia le aplicaron medidas como extinción de dominio, pese a no estar implicados en los delitos. Pese a ello, afirmó que desde entonces todo lo ha logrado con esfuerzo propio, aunque nunca negó el apoyo moral que recibió de su tío.

¿Qué dijo ‘Fritanga’ sobre B-King?

Desde la cárcel, Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’, se pronunció sobre la muerte del cantante colombiano B-King y negó cualquier vínculo cercano con el artista. En diálogo con El Tiempo, el exintegrante del Clan del Golfo aclaró que no tiene relación de sangre con él y que su única conexión fue a través de una expareja de hace más de 13 años.

“Él es sobrino de una expareja que tuve hace más de 13 años, una familia con la que no tengo ningún tipo de relación”, aseguró Fritanga, descartando así las versiones que señalaban a B-King como su sobrino directo. El excapo, además, expresó su tristeza por lo sucedido con el artista en México, cuyo cuerpo fue hallado días después de su desaparición junto al DJ Regio Clown.

Frente a las especulaciones que intentan relacionar su pasado criminal con el crimen del cantante, Fritanga fue enfático: “No tengo nada que ver, son hechos aislados. Yo estoy tranquilo, haciendo mi vida y pagando mi condena ante la justicia colombiana”, dijo, dejando claro que no guarda conexión con los hechos investigados en territorio mexicano.

¿Cómo fue la muerte de B-King, según una clarividente?

La vidente Ayda Luz Valencia habló con la emisora Vibra sobre la trágica muerte del cantante colombiano B-King en México y contó que, tras la insistencia de medios y seguidores, realizó una canalización para conocer detalles del caso. Según relató, la impresión que recibió fue dolorosa y oscura, pues aseguró que no sintió la presencia de B King ni del DJ Regio Clown en este plano, lo que la llevó a concluir que ya no estaban con vida.

“En el caso de B-King, lo que recibí fue un impacto fuerte, fue una muerte traumática. Mi sensación es que tanto él como Regio Clown fueron asesinados de una manera violenta y dolorosa”, dijo la clarividente.

Al ser consultada sobre las circunstancias del fallecimiento, Valencia afirmó que percibió que se trató de una muerte traumática y violenta. Explicó que en sus canalizaciones suele experimentar físicamente la forma en que las personas mueren y, en este caso, sintió un fuerte impacto. Con notable tristeza, la vidente aseguró que ambos artistas habrían sido asesinados de manera dolorosa.

