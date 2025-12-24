Un incendio de gran magnitud se registró en las últimas horas en un establecimiento comercial que funcionaba también como hotel, ubicado en la calle 6 No. 1H-31, en Neiva. La emergencia causó pánico entre los habitantes de la zona y obligó a una rápida intervención de los organismos de socorro.

Tras varios minutos de labores, el Cuerpo de Bomberos logró controlar las llamas. Una vez sofocado el fuego, el inmueble quedó bajo custodia de la Policía Nacional, mientras se iniciaban las labores de inspección y verificación técnica para esclarecer lo ocurrido.

El oficial del Cuerpo de Bomberos de Neiva, Elmer Peña, confirmó que tres personas perdieron la vida como consecuencia del incendio. De acuerdo con las primeras versiones, las víctimas se encontraban descansando en las habitaciones del hotel cuando se originó la conflagración, aunque este detalle aún está siendo corroborado por las autoridades.

Por el momento, no se han establecido las causas que dieron origen al incendio. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para determinar qué provocó la emergencia y si hubo responsabilidades, información que será entregada posteriormente a la opinión pública.

En redes sociales ya circulan las imágenes de lo que pasó en este punto de Neiva y las imágenes son realmente impresionantes.

