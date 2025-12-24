El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer las decisiones adoptadas por distintos partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos frente a las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026, jornada que coincidirá con las elecciones al Congreso de la República.

De acuerdo con la información oficial, varias colectividades notificaron su determinación de no participar en estos mecanismos de consulta. Entre ellas figuran Cambio Radical, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Conservador Colombiano y el Partido Demócrata Colombiano, así como movimientos y organizaciones políticas como Colombia Renaciente, Colombia Justa Libres, Comunes, la Liga de Gobernantes Anticorrupción – Liga y algunos grupos significativos de ciudadanos.

¿Qué partidos confirmaron participación en consultas de marzo de 2026?

En este grupo se encuentran el Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido de la U, Nuevo Liberalismo, En Marcha, Oxígeno, La Fuerza de la Paz, Ecologista Colombiano, Esperanza Democrática y el Partido del Trabajo de Colombia.

Además, en el listado parecen: partido del Trabajo de Colombia (PTC), Alianza Democrática Amplia (ADA), MAIS, AICO, Colombia Diferente – La Fuerza de las Regiones, Unidos – La Fuerza de las Regiones, Avanza Colombia, Juego Limpio, Rescatemos a Colombia, Con Toda por Colombia, Firme con Lizcano Colombianísmo, Volvamos a Confiar con Pipe Córdoba, Con Claudia Imparables, Valiente Colombia Una Nueva Historia y Firme Luna presidente.

#POLÍTICA El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer el listado de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que participarán en las consultas populares, internas o interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026. También se conoce la lista de… pic.twitter.com/ZlM5v0s2FM — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 24, 2025

Las consultas del 8 de marzo de 2026 forman parte del calendario electoral y permiten a los partidos definir candidaturas presidenciales o procesos internos de cara a los comicios nacionales. Estas decisiones responden a evaluaciones estratégicas internas relacionadas con alianzas, proyección electoral y organización partidista.

Desde el CNE se recordó que la participación en estos mecanismos resulta voluntaria y que cada colectividad cuenta con autonomía para definir su estrategia política. La jornada se perfila como un escenario clave para medir fuerzas entre los distintos sectores y anticipar el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas.

