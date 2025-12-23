Sigue a PULZO en Discover

La paz dejó de ser una promesa y empezó a tomar forma en distintos lugares de Colombia durante 2025, un año que marcó avances clave en la reincorporación, el trabajo comunitario y la reconciliación.

(Vea también: Sismos y salida constante de gases mantienen activo al volcán Puracé; continúa la alerta naranja)

De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se destacó que el enfoque estuvo en cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz en comunidades históricamente olvidadas por el Estado.

Lee También

En ese camino, la educación se consolidó como uno de los pilares para abrir nuevas oportunidades a quienes dejaron las armas. Más de 10.200 personas lograron elevar su nivel de escolaridad y se facilitó el acceso a la educación superior para firmantes de paz y sus hijos e hijas, gracias a un convenio con el Icetex, una apuesta que fortaleció los proyectos de vida en distintas regiones.

El componente económico también mostró avances significativos. Durante 2025, se impulsaron 6.097 proyectos productivos, tanto colectivos como individuales, con inversiones que superaron los 104.000 millones de pesos. Estas iniciativas buscaron consolidar ingresos sostenibles para los firmantes de paz y sus familias, con el acompañamiento institucional necesario para su permanencia en la vida civil, según la ARN.

A estas acciones se sumaron alianzas estratégicas que ampliaron el abanico de oportunidades. Los convenios con el Fondo Emprender del Sena y el Banco Agrario facilitaron el acceso a financiación y apoyo técnico, mientras que las ‘Agendas comunitarias, diálogos para el futuro’ fortalecieron la reconstrucción del tejido social en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas.

El arraigo territorial también avanzó a través del acceso a la tierra y la vivienda. En 2025 se alcanzó una cifra histórica desde la firma del Acuerdo de Paz, con 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega, pasos que buscan brindar estabilidad y condiciones dignas a quienes apostaron por dejar atrás la guerra.

Para la entidad, estos resultados confirman que la construcción de paz exige romper paradigmas y cumplir compromisos de largo aliento. El trabajo conjunto con otras entidades del Gobierno Nacional se ha enfocado en llegar a los territorios, con una mirada integral que conecta reincorporación, desarrollo local y convivencia pacífica.

(Lea también: [Video] Mascota conmovió por lo que hizo en la tumba de estudiante que murió en accidente de bus)

De cara a 2026, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización aseguró que continuará fortaleciendo este camino, con el objetivo de consolidar la no repetición del conflicto armado y sumar más razones para que la paz siga creciendo en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.