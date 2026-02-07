Un viaje de vacaciones a San Andrés terminó convertido en una pesadilla para una familia colombiana, luego de que una mujer sufriera un grave accidente en el islote de Johnny Cay, uno de los destinos turísticos más visitados del archipiélago. El caso generó indignación en redes sociales y abrió un nuevo debate sobre las condiciones en las que se prestan los servicios turísticos y marítimos en esta zona del país, especialmente en medio de la emergencia invernal y el fuerte oleaje que afecta a la región Insular.

El hecho ocurrió cuando la turista llegaba en lancha a la playa de Johnny Cay, de la isla de San Andrés. Según los relatos difundidos en redes, el fuerte oleaje y la ausencia de condiciones adecuadas para el desembarque provocaron que la mujer perdiera el equilibrio justo cuando se disponía a bajar de la embarcación. La fuerza del mar la lanzó violentamente al agua, haciéndola doblarse de forma abrupta.

El impacto le causó una lesión grave en la médula espinal, que de manera preliminar ha sido descrita como una posible fractura en la columna. La mujer fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente trasladada a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada.

La situación tomó mayor dimensión pública luego de que Andrés Ramírez, hermano de la víctima, publicara un video en su cuenta de X (antes Twitter) el viernes 6 de febrero de 2026, en el que pidió ayuda directa al presidente Gustavo Petro. En su mensaje, Ramírez denunció las condiciones en las que se realizan los desembarques en Johnny Cay y la falta de infraestructura segura para el manejo de turistas, especialmente en momentos de alto oleaje.

El caso no ocurrió en un contexto aislado. En los últimos días, San Andrés ha estado afectada por un frente frío, lluvias intensas y fuertes vientos, lo que ha provocado restricciones parciales en algunas playas y en el tránsito marítimo. A pesar de esto, varios usuarios en redes sociales han denunciado que las operaciones turísticas continúan con normalidad en zonas como Johnny Cay, sin mayores controles visibles.

A esta polémica se sumó un video publicado por la usuaria Catalina Patiño en X, donde mostró cómo, incluso en medio del mal clima, las lanchas seguían transportando turistas al islote. “¿Cómo es posible que siendo uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés no tengan un control y un embarcadero?”, cuestionó en su publicación, que rápidamente se viralizó.

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales de las autoridades locales ni de los entes reguladores sobre el avance de una investigación formal por este caso. Sin embargo, en redes sociales han sido etiquetadas entidades como la Dimar, autoridades de turismo y organismos de control, pidiendo explicaciones sobre los protocolos de seguridad y las condiciones de operación de las embarcaciones.

El accidente no solo dejó a una mujer gravemente lesionada, sino que reactivó una discusión nacional sobre la seguridad turística en zonas marítimas, la responsabilidad de los operadores y la falta de infraestructura adecuada en uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Mientras tanto, la familia de la víctima sigue a la espera de respuestas oficiales y de acciones concretas que eviten que hechos similares vuelvan a repetirse en Johnny Cay y en otras zonas del archipiélago.

