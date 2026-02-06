El abrupto desplome de un ‘second front frío desde el Golfo de México hacia el mar Caribe ha generado, de nuevo, estragos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las Islas Cayos del Norte y el Golfo de Urabá para el mes de febrero, 2026. Esta recurrencia climática ha provocado vientos de hasta 40 km/h y olas amenazantes hasta de 3 metros de altura desde el día 6 hasta el 9 de dicho mes, así lo ratifican pronósticos mencionados en Blu Caribe.

Los efectos de este fenómeno climático han causado incidencias incluso antes de su próximo pronóstico. Un claro ejemplo fue la emergencia que se presentó en San Andrés el pasado jueves, cuando una marea súbita volteó prácticamente una embarcación repleta de turistas que se dirigían hacia el parque Jhony Cay. “Los turistas gritaban pidiendo auxilio”, informó Blu Caribe, mientras las olas imparables golpeaban la lancha al vaivén de las aguas malas que los envolvió por completo.

La Dirección General Marítima (Dimar) decidió intervenir ante el caos, desplegando una unidad especial de rescate para los turistas y ejecutando la restricción al ingreso del sector, anteponiendo así la seguridad y el bienestar de las personas ante el ineludible riesgo de las olas y la procedencia inevitable del nuevo frente frío para las fechas próximas.

Paralelamente a este incidente marítimo, los vientos inclementes golpearon la isla de San Andrés produciendo daños en su estadio de béisbol infantil Eduardo Castro. ”Las fuertes brisas que están azotando a la región tuvimos el desplome de un sector del estadio…” comentó Charles Carreño, secretario de Deportes de San Andrés en entrevista con Blu Caribe, quien además aseguró que ya han coordinado con la Secretaría de Infraestructura y el comandante del cuerpo de Bomberos para retirar cuidadosamente los escombros y evitar que se genere otra afectación.

Los próximos días prometen ser retadores para la población de estas regiones del Caribe colombiano. No sólo más vientos potentes entre 31 y 40 km/h se aproximan, sino también alturas notables de olas entre los 2,5 y los 3,1 metros. Estas alteraciones meteomarinas afectan sin duda alguna el tránsito marítimo, las actividades costeras y generan alertas para estas zonas.

En síntesis, el frente frío amenaza con vientos y oleaje intensos, además de generar incidencias como incidentes náuticos y daños en infraestructura deportiva clave para la comunidad infantil de San Andrés. Ante estos eventos climáticos es fundamental la rápida reacción de las autoridades locales para mitigar los riesgos en un destino turístico tan atractivo pero también tan vulnerable.

