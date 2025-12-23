Un video difundido en redes sociales conmovió a miles de personas en Colombia al mostrar a una mascota permaneciendo junto a la tumba de una de las jóvenes que perdió la vida en la tragedia del bus que cayó a un abismo en Antioquia.

Las imágenes muestran a un perro de pequeño tamaño recostado sobre las flores y arreglos ubicados en el lugar donde reposan los restos de la estudiante, víctima del accidente ocurrido el 14 de diciembre de 2025, en la vía entre los municipios de Remedios y Segovia. El siniestro dejó un saldo de 17 personas fallecidas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor del vehículo.

El comportamiento del animal, que pertenecía a Mariana Galvis, según informó El Tiempo, fue interpretado por numerosos usuarios como una muestra de apego y fidelidad.

La escena provocó una oleada de mensajes de solidaridad dirigidos a las familias afectadas y reavivó el dolor colectivo por una tragedia que impactó profundamente a la región.

De acuerdo con versiones compartidas por allegados, la mascota acompañó a su dueña durante varios años, lo que intensificó la carga emocional del video y reforzó el simbolismo del vínculo entre ambos.

¿Quién compartió video de mascota sobre tumba de estudiante?

Este gesto se convirtió en uno de los múltiples homenajes espontáneos que surgieron luego del accidente, en medio de ceremonias religiosas, actos comunitarios y expresiones de duelo organizadas en distintos puntos de Antioquia para recordar a las víctimas. La grabación fue compartida por Walfran Berrío, padre de Matías Berrío.

El episodio volvió a poner en evidencia el impacto humano de la tragedia vial y el profundo vacío que dejó en familias, compañeros y comunidades enteras que aún buscan consuelo frente a una pérdida irreparable.

