Un bus de servicio especial que trasladaba trabajadores contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) hacia el proyecto de la central hidroeléctrica Hidroituango, en el norte de Antioquia, se accidentó en la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025 en una vía de acceso al sector conocido como El Bombillo, en jurisdicción del municipio de Ituango, según informó Caracol Radio.

De acuerdo con el reporte de los bomberos de Ituango, el vehículo transportaba personal de la empresa Servinc y, de manera preliminar, se investiga una posible falla en el sistema de frenos como causa del siniestro, lo que habría provocado la pérdida de control y el volcamiento del automotor.

¿Cuántos heridos hay en accidente de bus cerca de Hidroituango?

El balance inicial entregado por las autoridades indica que 12 personas resultaron lesionadas. De ese total, tres trabajadores presentan heridas de mayor consideración, mientras que los demás registraron lesiones leves y moderadas.

Organismos de emergencia como el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil atendieron a los heridos en el lugar del accidente y coordinaron su traslado a centros asistenciales. Nueve personas fueron remitidas al hospital de Ituango, mientras que tres pacientes en condición delicada fueron trasladados al municipio de Yarumal para recibir atención especializada.

Este hecho se registró el mismo día en que ocurrió otro accidente de transporte en Antioquia, lo que volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad vial en corredores utilizados para el traslado de trabajadores hacia proyectos de infraestructura de gran escala.

Las autoridades de tránsito avanzan en la investigación para establecer las causas exactas del accidente y evalúan las condiciones técnicas del vehículo, mientras continúan las labores de atención y control en la zona.

