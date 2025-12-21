La tarde del viernes 19 de diciembre quedó marcada por una escena de alto impacto en la vía que comunica a Buga con Buenaventura, en el Valle del Cauca, donde un grave accidente de tránsito terminó en tragedia para una familia que se movilizaba por este corredor vial.

En medio de un fuerte represamiento vehicular, una tractomula que se desplazaba por la vía embistió violentamente por la parte trasera a un automóvil particular, en el que viajaban Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz, junto a dos de sus hijos. El choque fue tan fuerte que el vehículo quedó completamente comprimido entre dos camiones de carga.

Las imágenes que circularon posteriormente en video muestran la crudeza del impacto. En ellas se observa que el tráfico avanzaba con lentitud y que una tractomula permanecía detenida más adelante. Detrás de ella estaba el automóvil de la familia y, segundos después, otra tractomula apareció por la parte posterior y lo arrastró sin que hubiera margen de maniobra.

Teniendo en cuenta lo sensible que es el video, Pulzo se abstiene de difundirlo, en caso de querer verlo puede ingresar al siguiente enlace.

Sobrevivientes del accidente de tractomula en Buenaventura

El accidente provocó la muerte inmediata de los dos adultos. Sin embargo, en medio del devastador escenario, sus hijos lograron sobrevivir, un hecho que ha sido catalogado como extraordinario dadas las condiciones en las que quedó el vehículo.

Según información de Noticias Caracol, los menores fueron rescatados por los organismos de emergencia y trasladados a centros médicos en Buenaventura para valoración. Ambos resultaron ilesos; no obstante, uno de ellos necesitó atención médica más especializada, aunque sin riesgo para su vida. Además, recibieron acompañamiento emocional tras el impacto psicológico del siniestro.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y determinar si el vehículo de carga que provocó el choque presentó una falla técnica. Mientras tanto, el hecho reabre la preocupación por la seguridad vial en uno de los corredores más transitados del suroccidente del país.

