El sábado 20 de diciembre de 2025 se registró un grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá, específicamente en la autopista Norte con calle 170, en la localidad de Usaquén.

El siniestro ocurrió alrededor de la una de la tarde y dejó como saldo la muerte de un motociclista, tras un choque con un tractocamión que se movilizaba en sentido sur–norte.

De acuerdo con la información preliminar, el impacto fue de tal magnitud que el motociclista perdió la vida en el lugar de los hechos. Tras el accidente, las autoridades procedieron a acordonar la zona con el fin de garantizar la seguridad vial, facilitar las labores de investigación y permitir el levantamiento del cuerpo por parte de los organismos competentes.

Bogotá Tránsito confirmó el hecho a través de su cuenta oficial en la red social X, donde informó sobre la asignación inmediata de una unidad de tránsito y una ambulancia, así como el desplazamiento del grupo de criminalística para esclarecer las circunstancias del siniestro.

La entidad señaló que se trató de un siniestro vial con fatalidad entre un tractocamión y un motociclista. El accidente generó afectaciones en la movilidad del sector mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del choque y reiteraron el llamado a la prudencia y al respeto de las normas de tránsito para evitar este tipo de tragedias.

