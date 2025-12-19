En el departamento del Huila se presentó un grave accidente vial por el choque de un camión de carga, que transportaba verduras, con un bus de pasajeros. A esta situación se suma la tragedia en Remedios (Antioquia), donde el pasado domingo murieron 16 estudiantes recién graduados de un colegio.

Según informó Caracol Radio, en la madrugada de este viernes 19 de diciembre, el vehículo de transporte público fue impactado por el otro automotor. De acuerdo con testigos consultados por la emisora, una persona falleció en la vía y dos más resultaron heridas.

El citado medio informó que los hechos tuvieron lugar sobre la vía que comunica a Neiva con Florencia, exactamente a la altura del municipio de Altamira, y el bus cubría la ruta Pereira-San Vicente del Caguán.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente, entre las que se evalúan posibles fallas mecánicas, exceso de velocidad o condiciones de la vía. El caso quedó en manos de los organismos judiciales competentes.

#Huila Hace pocos minutos se registró accidente vial en la vía Neiva-Florencia, cerca al municipio de Altamira, un bus de la empresa Coomotor número interno 6070, que cubría la Ruta Pereira-San Vicente del Caguán Caquetá, choca contra vehículo, dos heridos y una persona fallecida pic.twitter.com/m8FBBisMPf — Caracol Radio Neiva (@Caracol_Neiva) December 19, 2025

Noticia en desarrollo…

