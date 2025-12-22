El 19 de diciembre de 2025, un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía Buga–Buenaventura, en el Valle del Cauca, conmocionó al país por las circunstancias en las que un menor logró salvarse de una tragedia familiar.

Una pareja identificada como Diego Fernando Suárez y Lina Marcela Díaz se desplazaba en un vehículo particular junto a sus dos hijos cuando el automóvil fue impactado por un camión de carga en un tramo con congestión vehicular. Como consecuencia del choque, ambos adultos fallecieron en el lugar.

Momentos antes del siniestro, el hijo mayor, Julio, se bajó del carro para atender una necesidad a un costado de la carretera. En ese breve lapso ocurrió el impacto. Al no encontrarse dentro del vehículo, el menor sobrevivió ileso, un hecho que quedó registrado en un video grabado minutos antes por la familia.

El hermano menor permanecía dentro del automóvil y también logró sobrevivir. Equipos de emergencia lo trasladaron a un centro asistencial en Buenaventura, donde recibió atención médica y fue reportado en condición estable.

#EnVideo Trágico accidente se registró el viernes en la vía a Buenaventura, que le costó la vida pareja de esposos, su hijo menor de edad se salvó al bajar a orinar a un costado de la vía aprovechando el trancón. El vehículo en el que viajaban fue embestido por un tracto camión. pic.twitter.com/te7y0JOEGV — VozAVozColombia (@ColombiaVozAVoz) December 22, 2025

¿Qué pasó con el niño que sobrevivió al accidente en Buenaventura?

Testigos relataron que, luego del accidente, habitantes del sector acompañaron a Julio, lo protegieron del impacto emocional inmediato y permanecieron con él hasta la llegada de las autoridades y organismos de socorro, según se observa en videos que circulan en redes sociales.

Luego, según recogió La Kalle, el niño fue entregado a personal autorizado y llevado a un centro asistencial para una evaluación médica y acompañamiento psicológico.

La pareja fallecida era reconocida en el corregimiento de Córdoba, cercano a Buenaventura, donde tenían un establecimiento comercial. La comunidad expresó mensajes de solidaridad y apoyo dirigidos a los menores, quienes quedaron bajo el acompañamiento de familiares y entidades competentes.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y atención integral para niños que enfrentan pérdidas familiares en hechos de tránsito.

🔴🇨🇴 Trágico accidente en la vía Cali–Buenaventura: Diego Fernando, un niño que sobrevivió milagrosamente, presenció la muerte de sus padres y hermano tras un choque. En un angustioso llamado, pedía que rescataran a sus padres, mientras lloraba desconsolado. #Colombia pic.twitter.com/BuBIjnM8lh — PRENSA ITAPÚA 360 (@prensaitapua360) December 23, 2025

