En la tarde de este lunes, 22 de septiembre, desde México se confirmó el hallazgo de los cuerpos del cantante B-King y el dj Regio Clown, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre luego de salir de un gimnasio.



Según la información de la Fiscalía de México, los cuerpos fueron hallados apenas un día después, pero apenas hasta este lunes los familiares pudieron hacer el reconocimiento porque estaban desmembrados.

De inmediato, el presidente Gustavo Petro, quien se había involucrado mucho en la situación, escribió un mensaje asegurando que están matando a la juventud y eso es culpa de la “estúpida política militar y prohibicionista”.

Este fue el mensaje del presidente:

Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos Mafia internacional fortalecida por la estúpida politica militar y prohibicionista, llamada “guerra contra las drogas” a la que obligan a la humanidad y a América Latina Más jovenes asesinados por una política… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025

Dicho mensaje no cayó muy bien en la prensa y los analistas mexicanos, pues en varios noticieros se han pronunciado al respecto e incluso han criticado fuerte al mandatario colombiano.

Uno de esos fue Emilio Vizarreta, quien en adn Noticias, uno de los noticieros más reconocidos de México, aseguró que el presidente incluso tiene una confusión mental fuerte por lo que escribió.

“Significa que trae una confusión mental muy fuerte porque está mezclando elementos de carácter histórico, la guerra de las drogas que viene con Nixon en sus orígenes y el que se prolonga hasta nuestros tiempos, y claro, un mensaje, que no puede decirlo, muy directo contra Estados Unidos y tratar de irse por la vía lateral, tratando de utilizar a estos jóvenes”, dijo.

Y agregó: “Yo pienso que esta confusión mental que lo lleva a este juego de palabras de tratar de dirigirse a Estados Unidos y en el camino lo modifica y lo cambia con dirección a México creo que no le favorece en su argumento o racionamiento”.

Finalmente, sobre si se deberían criticar a los militares mexicanos por lo que está pasando allí, concluyó: “Lo que dice no tiene ningún sustento, porque hace pensar que los militares están detrás de este fenómeno. No hay evidencia, hay que decirlo, pero quizá debemos esperar al pronunciamiento de la presidente pidiendo pruebas para ese tipo de situaciones tan delicadas de tensión internacional”.



Lo cierto es que la muerte de B-King sigue siendo materia de investigación, pues más allá de que ya hay un grupo criminal que estaría detrás de la situación, no se conoce cómo fueron raptados ni asesinados en el país norteamericano.

