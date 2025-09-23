Desde el 16 de septiembre, B-King y Regio Clown, cantantes colombianos, permanecían desaparecidos en México y aparecieron este lunes 22 de septiembre muertos. Según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los cuerpos fueron encontrados en zona rural, a casi dos horas del barrio de Polanco, en Ciudad de México, donde los artistas fueron vistos por última vez tras salir de un gimnasio.

La identificación de los cuerpos fue posible gracias al trabajo conjunto de la FGJEM, la Fiscalía de Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas, que rastrearon cámaras de seguridad y testimonios hasta ubicar coincidencias con los restos encontrados en Cocotitlán. Finalmente, las familias reconocieron a las víctimas en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla.

(Vea también: Alias ‘Fritanga’ se destapó sobre la verdadera relación que tenía con B-King: “Hechos aislados”)

¿Cómo es el lugar donde encontraron el cuerpo de B-King y Regio Clown?

Los cuerpos fueron hallados en dicho municipio del Estado de México, a casi dos horas del lugar donde los músicos habían sido vistos por última vez. Este se encuentra entre la vía México-Cuautla.

Lee También

C4 en alerta, un medio de comunicación judicial mexicano, fue hasta el lugar exacto donde la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos y se ve que se trata de un lugar desolado. Si bien está al lado de una carretera nacional, por este lugar en específico no pasan personas frecuentemente.

No tiene postes de luz ni cámaras de seguridad. Según el reportero, los pocos locales que hay en la zona cierran temprano por cuenta de la inseguridad que viven.

“Si pasaron por ahí, de noche, de madrugada, lo más seguro es que nadie los haya visto. Un lugar, que hay que decirlo, muy factible para ir a tirar un cadáver y que nadie se entere que ahí los dejaron”, dijo el periodista en estudio. Frente a esto, el reportero confirmó lo dicho e hizo el ejercicio de apagar las luces de la cámara para que se viera lo oscuro que es el sitio. Para ver el video, haga clic en este enlace.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.