Este domingo 26 de octubre de 2025 se lleva a cabo en Colombia una jornada electoral especial, que corresponde a una consulta interna del bloque político Pacto Histórico, y no a una elección general

La jornada se desarrolla entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. de acuerdo con la disposición de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Cabe recordar que Daniel Quintero desistió de participar en la contienda ante Carolina Corcho e Iván Cepeda.

En vivo, consulta interna del Pacto Histórico

8:03 a.m 2025-10-26T08:03:04-05:00 ID: uuxco Arranca oficialmente la consulta interna del Pacto Histórico Desde las 8 a. m., empiezan a funcionar más de 20.000 mesas de votación para conocer el precandidato presidencial y más.

6:40 a.m2025-10-26T06:40:43-05:00 ID: jdxmg Así se vive la consulta del Pacto Histórico La jornada electoral sirve no solo para la candidatura presidencial, sino para definir las listas de cara al Congreso. 6:42 a.m2025-10-26T06:42:22-05:00 ID: jhgvr Ojo por Ley Seca en Bogotá durante consulta del Pacto Histórico Artículo relacionado Anuncian ley seca para Bogotá por elecciones del Pacto Histórico: ¿se venderá alcohol este sábado?



¿Para qué es la consulta interna del Pacto Histórico?

Los ciudadanos pueden participar para elegir tres elementos fundamentales: en primer lugar, el precandidato presidencial que representará dicho bloque para las elecciones de 2026, confrontando nombres como Iván Cepeda y Carolina Corcho.

En segundo lugar, se votará para determinar el orden de las listas cerradas del Pacto Histórico al Senado de la República, donde 144 precandidatos están inscritos.

En tercer lugar, los electores definirán las listas del bloque para la Cámara de Representantes, de un total de 373 aspirantes registrados, distribuidos por circunscripción territorial.

Cabe destacar que este proceso es abierto a cualquier ciudadano colombiano inscrito en el censo electoral, independientemente de si milita o no en alguno de los partidos que conforman el Pacto Histórico.

Así, lo que se define el 26 de octubre no son elecciones generales convencionales, sino una consulta partidista del bloque de izquierda para decidir su estrategia política y candidaturas de cara al ciclo electoral de 2026.

¿Quién es Iván Cepeda, del Pacto Histórico?

Iván Cepeda Castro es un senador colombiano nacido en Bogotá el 24 de octubre de 1962. Tiene una larga trayectoria en la política de izquierda, siendo uno de los dirigentes más reconocidos del bloque Pacto Histórico, que apoya al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Cepeda es hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994, un hecho que marcó su vida y lo impulsó a convertirse en defensor de los derechos humanos, la justicia transicional y la paz.

En su labor parlamentaria, ha ocupado roles clave, entre ellos la presidencia de la Comisión de Paz del Senado, donde asumió el reto de avanzar en el posconflicto y apoyar medidas para indemnizar a víctimas del conflicto armado.

En agosto de 2025, Iván Cepeda oficializó su decisión de aspirar a la presidencia de la República para las elecciones de 2026, representando al Pacto Histórico.

En su anuncio, enfatizó su compromiso con la verdad, la justicia social y los derechos de las víctimas, a la vez que sostuvo que su candidatura respondía a la voluntad de organizaciones de derechas sociales, jóvenes y comunidades afectadas por la violencia.

Su perfil político se caracteriza por una mezcla de compromiso ético y militancia en causas de paz, lo que le ha permitido consolidar un liderazgo dentro del progresismo colombiano.

¿Quién es Carolina Corcho, del Pacto Histórico?

Carolina Corcho es una médica y política colombiana nacida el 13 de abril de 1983 en Medellín. Según su propio perfil, cuenta con formación en medicina, psiquiatría y ciencias políticas, lo que le ha permitido desempeñarse en cargos públicos y convertirse en referente dentro del sector salud.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, Corcho fue nombrada Ministra de Salud y Protección Social entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el cual impulsó reformas orientadas a la atención primaria, el fortalecimiento del sistema público y la ampliación de la cobertura en salud mental.

En los últimos meses, Corcho asumió un rol como precandidata presidencial del bloque Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026, buscando representar desde la izquierda una agenda centrada en los derechos de las mujeres, las regiones y los movimientos sociales.

En su campaña ha enfatizado que proviene de organizaciones populares y que su liderazgo busca apartarse de las élites tradicionales, lo cual le ha permitido consolidar un perfil distinto dentro de la coalición.

Aunque ha enfrentado obstáculos como la organización de la consulta interna del Pacto Histórico, y denunció la colocación de vallas falsas que indicaban su renuncia, reafirmó su permanencia en la contienda y su intención de participar el 26 de octubre en la elección de candidato presidencial del bloque.

