Tan pronto se cerraron las urnas hoy, pasadas las 4:30 p.m., la cabeza de la Registraduría, Hernán Penagos, reaccionó ante las críticas que recibió de miembros del Pacto Histórico y seguidores del presidente Gustavo Petro.

El mismo jefe de Estado lanzó varios trinos durante la jornada, acusando a la Registraduría de “constricción al elector”, por supuestas denuncias de falta de tarjetones y cambios en algunos puntos de votación para la consulta que elige un candidato único por el movimiento de Petro entre la exministra Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda.

“Ya no hay tarjetones en buena parte del país, que descaro, siempre el golpe contra el pueblo. Aquí Sincelejo el pueblo que nunca me abandona”, dice uno de los trinos de Petro, en contra de la Registraduría.

Ante los señalamientos, Penagos se pronunció y rechazó que se le esté acusando de mala fe. Además, enfatizó en que en las 20.000 mesas de votación que se instalaron en Colombia ya se lleva a cabo el conteo de votos.

“Aquí no ha habido una mala fe de nadie”, dijo tajantemente el Registrador.

“Aquí lo que ha habido es un despliegue muy grande para que la ciudadanía pueda votar de manera libre y tranquila. 20.000 mesas de votación que no tienen precedentes en la historia de este país. ¿Y algunas mesas de votación se agolpan más? Pues sí, así funciona”, afirmó Hernán Penagos.

Seguido, insistió en que la Registraduría, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y más entidades hicieron todo, en menos de un mes, para garantizar los derechos políticos de la ciudadania.

Así mismo, enfatizó en que, el pasado domingo hicieron las elecciones de consejos de juventudes, y hoy cumplieron con los comicios de 39 millones de personas. “No es una cosa menor. Llevan toda la semana, miles de funcionarios de la Registraduría, casi que ni durmiendo, cumpliéndole al país”, agregó.

“Aquí no ha ocurrido nada. Aquí lo que hemos hecho es trabajar con determinación. Miles de funcionarios han invertido horas aquí pendientes cumpliéndole al país. No hay insuficiencia de tarjetones en ningún lugar”, sentenció.

