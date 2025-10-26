En varias zonas del país, especialmente en el sur de Nariño, ciudadanos han denunciado irregularidades durante el desarrollo de las consultas internas del Pacto Histórico este domingo 26 de octubre.

Según los reportes, uno de ellos compartido por W Radio, en municipios como Pasto y Tumaco se presentan demoras, falta de material electoral y largas filas que estarían afectando el derecho al voto.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas reclamando frente a los puestos de votación, alegando que no han podido sufragar debido a la ausencia de tarjetones o de mesas habilitadas.

En algunos casos, los votantes aseguran que llevan horas esperando sin recibir una respuesta clara de las autoridades electorales.

Acá, el video compartido por la emisora mencionada:

#Regiones | Ciudadanos en el sur de Pasto denuncian supuestas anomalías en desarrollo de las consultas partidistas. la Policía Nacional atiende la situación Los asistentes a las urnas aseguran que no existe el material suficiente para atender los comicios que cierran a las 4:00… pic.twitter.com/IxSt002Ajz — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 26, 2025

Los reportes coinciden en señalar que la principal dificultad tiene que ver con la falta de tarjetones y la escasez de mesas habilitadas para atender a los votantes.

En Tumaco, por ejemplo, se afirma que hay muy pocos puntos de votación disponibles, lo que ha provocado filas extensas y el descontento de muchos ciudadanos que finalmente se retiran sin poder ejercer su derecho.

La jornada, que hace parte de las consultas internas de los partidos y movimientos políticos, tiene previsto cerrar a las 4:00 de la tarde, por lo que algunos ciudadanos temen que los retrasos y la desorganización terminen impidiendo una participación amplia.

Frente a las denuncias, la Policía Nacional informó que está atendiendo las situaciones reportadas en varios puntos del país para garantizar el orden y la seguridad durante los comicios.

En Pasto, uniformados se acercaron a los puestos donde se registraron los reclamos, aunque no se ha confirmado si se logró restablecer el proceso con normalidad.

Hasta el momento, la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los presuntos problemas logísticos que afectan la consulta del Pacto Histórico, aunque en otras oportunidades la entidad ha señalado que la responsabilidad del material electoral recae parcialmente en las organizaciones políticas que convocan las votaciones internas.

