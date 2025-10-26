El fallecimiento de Alejandra Esquín, reconocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, sigue rodeado de incertidumbre y versiones encontradas. La joven creadora de contenido, de 24 años, fue hallada sin vida el pasado 15 de octubre, y aunque la Fiscalía General de la Nación continúa investigando las causas de su muerte, el caso ha generado gran conmoción entre sus seguidores y allegados.

Su pareja, el también ‘influencer’ ‘Samor One’, decidió hablar públicamente tras semanas de silencio. En una conversación difundida a través de TikTok, con el creador de contenido Bralla Castañeda, ‘Samor’ negó cualquier responsabilidad en la muerte de Alejandra y aseguró que su relación, que duró cinco años, nunca estuvo marcada por el maltrato.

El joven aprovechó para criticar a quienes, según él, “sacaron provecho” del fallecimiento de su pareja.

“También quiero recalcar a las personas inescrupulosas, oportunistas y despreciables que, en vida, quisieron sacar provecho de mi baby y, en su muerte, hicieron negocio (…). Hoy vengo a desmentir a esas personas y a hablar de lo que realmente pasó”, aseguró.

Durante la entrevista, ‘Samor’ relató por primera vez qué originó la discusión que tuvo con Alejandra el día de su muerte. Según contó, descubrió una infidelidad gracias a su hija, quien le habría revelado que la ‘influencer’ mantenía una relación con un hombre identificado como ‘El fresa’.

“Yo me enteré de una infidelidad de Baby hacia mí. Mucha gente me lo decía, pero no quería ver las señales (…). Mi hija me dijo: ‘Papá, la Fresa y mi mamá te engañan’. En ese momentico la seguí indagando, pero llegó Alejandra y la conversación quedó hasta ahí”, explicó.

‘Samor’ sostuvo que más tarde confrontó a Alejandra por el presunto engaño, lo que causó una fuerte discusión. Incluso, mostró en la entrevista la última conversación que tuvo con ella a través de WhatsApp:

“El último mensaje que me escribió fue: ‘Yo nunca le hice nada. Perdón por todo, por favor, cuide a mi hija’”.

El joven también afirmó que grabó su última pelea con la ‘influencer’ para proteger su carrera musical, ya que —según él— Alejandra solía amenazarlo con perjudicarlo públicamente cada vez que discutían.

“La enfrenté, me lo negó y vino a pegarme”, se escucha en uno de los audios que presentó.

Finalmente, ‘Samor’ aclaró que no enfrenta ninguna investigación penal, ni tiene antecedentes por maltrato, pero confesó estar recibiendo amenazas contra su vida y la de su familia, motivo por el cual decidió romper el silencio.

