En medio de la crónica de un agitado 2025 para Colombia, la muerte de un reconocido jefe de sicarios “Alias Tasmania”, sume a la zona esmeraldera de Boyacá bajo un manto de incertidumbre y temor. Acontecimientos como estos, agregados a los desafíos de seguridad, economía y energía afrontados por el país durante este año, perfilan un nuevo escenario lleno de desafíos y oportunidades para la nación.

La última pieza en esta conmovedora crónica es el asesinato de “Alias Tasmania” ocurrido en Meta. Este hecho ha disparado las alarmas en la región esmeraldera de Boyacá donde se teme que el crimen esté relacionado con la muerte reciente de Hernando Sánchez, un próspero esmeraldero, o sea producto de una vendetta entre narcos y esmeralderos, como indicó El Tiempo.

Tasmania, ganó notoriedad cuando en 2018 el diario El Tiempo divulgo un video en el que este planeaba el asesinato del esmeraldero Jesús Hernando Sánchez Sierra, ‘El Zar de las Esmeraldas’. Este personaje fue ultimado en Bogotá por un francotirador en abril del mismo año, suceso que es parte de una creciente ola violenta ligada al control de las esmeraldas, uno de los más lucrativos y convulsionados negocios en el país, de acuerdo con el citado medio.

El renombrado sicario, al servicio de la temida oficina de cobro de San Andresito de la 38, se le vincula en múltiples procesos judiciales por delitos como los de concierto para delinquir y tentativa de extorsión. Su vida en el crimen y su relación con grandes figuras del narcotráfico es un reflejo de las dinámicas violentas que confluyen en torno al negocio de las esmeraldas.

A partir de las evidencias e indagaciones hechas por las autoridades, se puede inferir que la causa del homicidio de Tasmania y de Brayan Camilo Sánchez Lozano, quien fue encontrado muerto junto a Tasmania, puede estar vinculada a retaliaciones entre criminales asociados al comercio de esmeraldas.

En palabras del coronel Cristian Castro, comandante de la Policía del Meta, “las circunstancias del doble asesinato aún están bajo investigación”. Según Castro, es plausible que se trate de una retaliación dentro de la cadena de venganzas narcoesmeralderas que golpea a regiones como Boyacá, Bogotá y el Meta.

El estado de alerta en la zona esmeraldera de Boyacá se mantiene. Este nuevo crimen permitiría confirmar un aumento en las disputas internas y una posible reestructuración de los grupos criminales que gravitan sobre el negocio.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

