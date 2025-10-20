A las recientes revelaciones sobre la muerte de ‘Baby demoni’ en los últimos días luego de que un caso con final fatal, se le sumó un relato que pone el dedo en la llaga sobre la vida de la joven.

Sigue a PULZO en Discover

La madre de la creadora de contenido se refirió a la relación amorosa que tenía su hija y destapó algunos episodios personales, así como la tristeza que vivió en las últimas horas de la joven de 24 años.

Un video de 9 minutos puso en la mira algunos aspectos que se convierten en elementos claves dentro de la investigación por parte de las autoridades, tema en el que enfatizó.

Video de la mamá de ‘Baby demoni’ en el que habló sobre su muerte

Lee También

La mamá de María Alejandra Esquín, más conocida como ‘Baby demoni’, rompió el silencio para hablar del deceso de su hija y la relación que tenía con su pareja Miguel López (‘SamurOne’ en redes sociales), sobre el que aseguró que tenía controlada a la joven en medio de su relación sentimental.

“Ella no podía durar ni un día acá porque ya tenía que devolverse otra vez para la casa de él, me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó”, afirmó y agregó: “Ella a veces me decía que sentía que Miguel le tenía envidia, y era verdad, el corazón de mamá me lo decía”.

En un video publicado en TikTok, la mujer se refirió a las conversaciones que tenía con la creadora de contenido acerca de ese vínculo que ella no veía con buenos ojos.

“Yo le decía: usted, mami, está para tener otro tipo de persona, mi amor. Su merced está para tener otras cosas. Su merced nació para ser grande, para brillar, mi amor. A mí no me interesa si gana o no gana, no, yo quiero que sea feliz y que pronto pueda hacer las cosas que yo nunca pude hacer a sus años'”, relató entre lágrimas.

En medio del dolor y de la impotencia de la mujer por su pérdida, luego de exponer múltiples temas personales de ‘Baby demoni’, dejó una solicitud en medio de la incertidumbre sobre lo sucedido.

“Yo sé que hay muchas cosas que no se pueden decir. Muchas cosas que uno como familia sabe y no puede hablar porque obviamente toca esperar a que las autoridades vayan haciendo y armando el caso, pero yo les quiero pedir, por favor, que no queden en la impunidad de la muerte de mi hija”, aseveró.

Este caso ha causado gran conmoción entre sus seguidores y en el entorno de ‘influenciadores’ colombianos, pues combina fama, redes sociales, vida personal compleja y un desenlace trágico que aún está lleno de interrogantes.

¿Qué pasó con ‘Baby demoni’, influenciadora colombiana?

La ‘influencer colombiana’ ‘Baby Demoni’ falleció el 15 de octubre de 2025 en Bogotá a los 24 años, y su muerte se encuentra en investigación debido a que se presentaron circunstancias poco claras antes de su deceso.

Según reportes, la joven creadora de contenido, con cerca de un millón de seguidores en TikTok, fue hallada en estado crítico tras haber sido trasladada a urgencias, y poco después perdió la vida.

Previo al suceso, se conoce que sostuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental, identificado como ‘Samor One’, y poco después la comunidad de redes sociales empezó a alertar sobre gritos, audios de auxilio enviados por Esquín y marcas de asfixia encontradas en el hospital, lo cual causó dudas sobre la versión oficial.

En un video difundido por su novio, él afirmó que durante la pelea ella se hizo daño y que él la trasladó al hospital, pero allegados de la ‘influencer’ indicaron que ella estaba feliz tras una reciente cirugía estética y que la discusión no tenía aparente motivo para un desenlace tan fatal.

Amigos cercanos a Esquín revelaron que en la última llamada que mantuvo, ella lloraba, manifestaba que no sabía qué hacer y estaba en medio de una crisis emocional relacionada con la pelea. Posteriormente, una vecina confirmó al amigo que había visto signos de violencia y que se escucharon gritos en el apartamento.

Hasta la fecha, las autoridades no han publicado un informe oficial que aclare si se trató de un suicidio, un accidente o un posible homicidio. La familia ha solicitado respeto y que no se hagan especulaciones hasta que los análisis forenses concluyan.

Última noche de ‘Baby demoni’ en el hospital

La mamá de ‘Baby demoni’ contó cómo fueron esas últimas horas en el hospital en el que falleció su hija, un episodio doloroso del que finalmente la joven no se pudo recuperar.

“Pasé una noche tan terrible en vela porque fue la peor noche de mi vida. Esa noche empezó la peor noche y la peor madrugada de mi vida. Estarle hablando en su oído sin que ella pudiera moverse, tenía soporte mecánico y yo le decía: ‘Mi amor, quédate, quédate, no te vayas, no me hagas esto, no le hagas esto a tu niña.’, y yo sabía que yo estaba luchando y a ella le salió una lágrima de su ojito y yo se la limpiaba”, aseguró.

Acerca de ese momento en el que fue ingresada a urgencias, dejó algunos detalles más que conmovedores, en un caso que está en la mira de propios y extraños a nivel nacional.

“Yo le besé todo su cuerpo, su carita, sus orejitas, sus manos, sus piecitos, sus rodillas. Yo la miraba y pensaba que eso era un sueño. Y yo gritaba, le decía a Dios que me pusiera en el lugar de ella, porque se acabaron mis ganas de vivir; yo le decía a Dios que me llevara a mí, y se me llevó la vida”, relató.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.