Han pasado más de doce meses desde el crimen que conmocionó al país: el asesinato de Sofía Delgado, una niña de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de septiembre de 2024 en un cañaduzal de la vía Candelaria–Florida, en el Valle del Cauca.

Su asesino, Brayan Campo, cumple una condena de 58 años y tres meses de prisión en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Pero el caso volvió a estar en el centro de la conversación pública, luego de las revelaciones de Evelyn Rodas, exesposa del asesino, quien rompió el silencio en el pódcast ‘Conducta Delictiva’ y contó detalles de su relación con el hombre, además de un inquietante mensaje que él le hizo llegar desde prisión.

Durante la conversación con el mencionado programa, Rodas insistió en que no tuvo nada que ver con el asesinato de la menor, y que, por el contrario, fue clave para que Campo terminara tras las rejas. Incluso, narró lo que él le dijo desde la cárcel:

“Mucha gente dirá: ‘Es que ella no ayudó en nada’. Pero realmente si yo no lo hago venir a él, no lo capturan. Incluso, hubo una oportunidad en la que me dijo: ‘Por vos es que estoy aquí en la cárcel’. Me dijo: ‘Por vos es que estoy aquí, porque esa gente no hizo nada. Si usted no me llama y me dice lo que me dijo, yo no vuelvo’”, reveló la mujer en el mencionado espacio.

El testimonio fue sorpresivo, pues fue la primera vez que la exesposa del condenado habló públicamente del papel que habría jugado en su captura. Según su relato, Campo le reprochó directamente desde la cárcel que su cooperación con las autoridades fue lo que permitió que dieran con él.

¿Qué dijo sobre la relación con Brayan Campo?

Rodas también habló sobre el impacto emocional que le dejó haber compartido varios años de su vida con un hombre que, tiempo después, sería calificado por ella misma como un “monstruo”.

“Yo decía: ‘¿Cómo puede vivir con una persona así todo este tiempo?’ Viví con un asesino y claro, eso empezaba a consumirme. Yo empezaba a dejar de comer, de dormir, por todo eso. Porque ni siquiera en mi hija pensaba cuando todo esto sucedía”, contó en ‘Conducta Delictiva’.

La mujer confesó que el peso de esa realidad la llevó a atravesar una fuerte crisis emocional. En un momento de la entrevista, recordó entre lágrimas que llegó a pensar en atentar contra su vida:

“Simplemente, quería acabar con esto y que todo parara y ya. Porque yo decía: ‘Los días pasan y yo sigo despierta y las cosas no cambian’. Y ya después, en medio de una llamada, mencionaron el nombre de mi hija y yo dije: ‘No puedo más, yo necesito ayuda porque ¿quién va a cuidar de mi hija?’; y mi pensar solamente era como licor”, relató en ese pódcast.

¿Cómo fue el crimen de Sofía Delgado?

El 27 de septiembre de 2024, la pequeña Sofía Delgado fue reportada como desaparecida en el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria (Valle del Cauca). Dos días después, el 29 de septiembre, su cuerpo fue hallado en un cañaduzal ubicado a la orilla de la vía que comunica ese municipio con Florida.

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que la menor fue abusada y asesinada por Brayan Campo, un hombre que conocía a la familia y que, tras cometer el crimen, intentó escapar. Gracias a las labores de inteligencia y la colaboración de su entonces pareja, fue capturado y posteriormente condenado a más de 58 años de prisión.

El caso generó gran indignación nacional y llevó a múltiples manifestaciones en defensa de la niñez en el Valle del Cauca.

