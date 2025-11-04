Abelardo de la Espriella sigue midiendo fuerzas con su campaña para las elecciones de 2026. El precandidato entró a la carrera para llegar a la Casa de Nariño a través de firmas y este martes 4 de noviembre anunció que alcanzó el umbral.

(Le puede interesar: Abelardo de la Espriella explicó cuánto le costó alquilar el Movistar Arena y cómo lo pagó)

¿Cuántas firmas recolectó Abelardo de la Espriella para ser candidato presidencial?

Según informó el equipo de prensa del movimiento ‘defensores de la patria’, el abogado monteriano alcanzó 2’850.321 signaturas de ciudadanos que apoyan su proyecto político. No obstante, todo parece indicar que De la Espriella no detendrá la recolección de firmas, ya que el colectivo anunció que reunirán más apoyo de sus seguidores.

Pese a que, según lo que publicó, ya tiene el umbral exigido para tener una aspiración presidencial, la jugada de los ‘defensores’ tendría dos intenciones: por un lado, un respaldo más robusto para oficializar su candidatura en la Registraduría (ya que es probable que no todas las firmas conseguidas sean válidas) y, por otro, mostrar el apoyo que ha logrado y dejar un mensaje a sus contendientes.

Lee También

Este no sería un número aislado porque se suma al reciente mitin que hizo el abogado en el Movistar Arena de Bogotá, llevado a cabo el pasado lunes 3 de noviembre, en día festivo. De acuerdo con los representantes del caribeño, el recinto llenó su aforo con la asistencia de más de 17.000 personas, sumados a los 150.000 espectadores que siguieron la transmisión a través de sus redes sociales.

(Lea también: ¿Jerónimo Uribe será fórmula vicepresidencial de De la Espriella? Hay novedad con la campaña)

“Simboliza la consolidación de ‘defensores de la patria’ como el movimiento ciudadano más grande y dinámico de Colombia”, añadió De la Espriella a través de un comunicado.

Por ahora, el abogado no ha hablado de coaliciones y, si dichas cifras lo respaldan realmente en las urnas, podría dar un campanazo a los políticos tradicionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.