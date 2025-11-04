Abelardo de la Espriella lanzó oficialmente su candidatura presidencial durante la “Primera Asamblea Nacional de los Defensores de la Patria”, realizada en el Movistar Arena de Bogotá, ante un recinto lleno.

En su discurso, afirmó que su movimiento representa “una sola manada y un solo rugido”, marcando —según él— un antes y un después en la historia política de Colombia.

De la Espriella destacó que su campaña es independiente, sin “patrón ni dirigente”, y que su financiación es completamente autónoma.

El evento, llamado “Gran Convención Nacional de los Defensores de la Patria”, contó con la presencia de cientos de simpatizantes y figuras reconocidas como la presentadora Eva Rey, la congresista estadounidense María Elvira Salazar, el conferencista Daniel Habif y el exfutbolista Faustino Asprilla.

También participaron humoristas como Alerta, Peter Albeiro y Barbarita, quienes aportaron al ambiente festivo. Durante su intervención, el aspirante aseguró que su propuesta política busca defender los valores tradicionales, la familia y la propiedad privada, además de desafiar a los partidos que han gobernado por décadas.

El evento terminó con la distribución de camisetas, ponchos y bolsos del movimiento, aunque fue interrumpido por la caída de la señal en vivo, que el candidato calificó como un sabotaje.

Abelardo de la Espriella dijo cuánto le costó alquilar el Movistar Arena

En diálogo con Blu Radio, el precandidato señaló cuánto le costó el alquiler y agregó que todo lo pagó con su propio dinero.

“Vale alrededor de 160 y, con arandelas, llegará a 280 o 300 millones de pesos. Esa plata, ¿de dónde va a salir? Pues de mí. Hemos establecido que, a través de los productos que vendemos, eso también ha ayudado. Esta es una campaña autosostenible”, añadió en esa emisora.

Asimismo, dejó un ácido comentario sobre las campañas de otros candidatos y de las que sus dineros no estarían tan claros.

“Más bien deberían preguntarles a otros candidatos cómo se financian si no han tenido actividades privadas y comerciales conocidas, y no tienen un patrimonio sólido como para sustentar económicamente una campaña”, sentenció el precandidato.

