El escenario político en Colombia sigue muy movido y uno de los eventos más importantes ocurrió este lunes festivo, cuando Abelardo de la Espriella hizo la primera convención de su movimiento político en el Movistar Arena y con más de 16.000 personas.

Sobre el éxito del evento y lo que viene ahora para la campaña, el abogado y precandidato se pronunció este martes y enfatizó en que no ha descartado hacer alianzas y participar en consultas con otras campañas, en marzo próximo.

En Blu Radio, por ejemplo, le preguntaron si está dispuesto a participar en una consulta con Sergio Fajardo, a quien califica de ser una persona “decente”.

Así mismo, al ser interrogado sobre posibles alianzas con otros candidatos, como Claudia López y Roy Barreras, descartó trabajar en esa vía.

“No hay ninguna posibilidad”, afirmó el precandidato que llenó el Movistar Arena este lunes festivo.

“Esto es una alianza en la que cabe todo el mundo, menos Petro y sus cómplices en la destrucción de Colombia”, enfatizó.

¿Abelardo de la Espriella hará alianzas para elecciones en Colombia?

En entrevista con esa misma emisora, De la Espriella insistió en que su movimiento político no pretende unirse con los partidos tradicionales, sino construir una coalición amplia, que deje por fuera a los sectores afines a Gustavo Petro.

“El país necesita una unidad con la gente, no con los clubes bogotanos ni con empresarios que se creen dueños del país”, sostuvo el abogado, que en diferentes momentos ha exaltado a la figura de Álvaro Uribe, de quien no descarta un apoyo en las elecciones.

Finalmente, Abelardo de la Espriella insistió en que lo que se vio en el Movistar Arena es muestra del trabajo que vienen haciendo desde su movimiento y una demostración de fuerza política. El trabajo en estas semanas “ha despertado la esperanza y el fervor del pueblo colombiano”, sugirió.

