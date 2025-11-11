La polémica alrededor de la relación entre la fallecida actriz Alejandra Villafañe y su expareja, el actor Raúl Ocampo, continúa causando reacciones en redes sociales. Esta vez, Fernanda Cantor, una de las mejores amigas de Alejandra y cercana también a su familia, decidió pronunciarse con un mensaje que ha reavivado el debate público sobre lo que realmente ocurrió entre ambos antes del fallecimiento de la artista.

A través de una historia publicada en sus redes sociales, Cantor compartió un mensaje lleno de sentimiento y apoyo hacia Claudia Villafañe, prima de Alejandra, quien días atrás había expresado su inconformidad con las declaraciones que Ocampo hizo recientemente sobre la actriz.

Sus palabras no pasaron desapercibidas. Muchos seguidores de Alejandra y Raúl reaccionaron de inmediato, mostrando apoyo, pero también exigiendo respeto por la memoria de la actriz, cuyo fallecimiento aún conmueve profundamente a sus fans.

Por otro lado, la mujer contó: “La verdad siempre prevalece. Soy testigo de tu gran corazón y tu sinceridad. Tienes todo mi apoyo”.

El mensaje de Fernanda Cantor fue interpretado por varios internautas como una confirmación de que existieron tensiones en la relación de la pareja y de que, posiblemente, la versión pública de los hechos no refleja la realidad vivida por Alejandra.

Mientras tanto, Raúl Ocampo ha optado por guardar silencio, evitando responder a las nuevas acusaciones y comentarios. Hasta el momento, el actor no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha aclarado los señalamientos sobre una supuesta “manipulación” o aprovechamiento mediático de la historia con Villafañe, algo que su familia ha denunciado indirectamente en varias ocasiones.

¿Qué dijo la prima de Alejandra Villafañe sobre Raúl Ocampo?

Por su parte, Claudia Villafañe, prima de la actriz, fue una de las primeras en reaccionar ante las declaraciones del actor, expresando abiertamente su malestar. A través de sus redes sociales, compartió un contundente mensaje dirigido a él:

“Si ves todo lo falso que se ha dicho, no te preocupes, que entre donde tú estás y donde yo estoy no hay nada oculto. Un día se sabrá lo que sí fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”.

Días después, Claudia amplió sus declaraciones, señalando que su prima no vivió los últimos días rodeada de un amor incondicional real, como algunos intentan mostrar. “Hubiésemos querido que se fuera viendo un amor incondicional real, pero lastimosamente ella se quitó la venda, venda que algunos de ustedes aún quieren puesta. (…) Su hermana y demás familiares solo buscamos que se deje de nombrar con la intención de mostrar algo que como familia sabemos, que no fue real”, escribió.

La joven también acusó directamente a Ocampo de haber monetizado la historia de Alejandra, aprovechando el dolor y la sensibilidad que causó su enfermedad y posterior muerte. “El único que ha querido monetizar durante estos dos años con la historia contada desde la victimización, el egocentrismo y hasta el morbo es él”, expresó, refiriéndose al actor y su supuesta intención de mantener vigente el tema en medios y redes.

