La polémica entre la familia de la fallecida actriz y modelo Alejandra Villafañe y el actor Raúl Ocampo, su expareja, continúa causando reacciones en redes sociales. Luego de las emotivas declaraciones de Ocampo en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, en las que relató su historia de amor y el proceso de enfermedad que atravesaron juntos, la familia de la actriz ha salido una vez más a desmentir parte de su versión y a expresar su malestar por cómo se ha manejado públicamente la memoria de Alejandra.

Demanda de Raúl Ocampo a familia de Alejandra Villafañe

En esta ocasión, fue Claudia Villafañe, prima de la actriz, quien volvió a pronunciarse a través de un video difundido en sus redes sociales. Allí abordó un tema que, según dijo, la familia había preferido mantener en silencio: una demanda interpuesta por Raúl Ocampo contra los padres de Alejandra Villafañe para reclamar la pensión de su expareja.

Claudia explicó que la familia se enteró del proceso legal después del fallecimiento de Alejandra, y aunque reconoció que Raúl tenía derecho por ley a recibir ese dinero, criticó la decisión de haber iniciado la demanda.

“Sí, es cierto que por ley le correspondía, pero no era necesario llegar a ese punto. Sabemos que eso estaba establecido, que le pertenecía, pero con esa acción nos demostró algo mucho más profundo sobre sus verdaderas intenciones”, afirmó.

La prima recalcó que el gesto fue doloroso para toda la familia, especialmente para la madre de Alejandra, quien —según dijo— ha rechazado rotundamente el dinero proveniente de ese proceso. “La mamá de Alejandra no quiere ver ese dinero. Con el dolor en el alma, para ella el dinero es insignificante. Nada puede compensar la pérdida de su hija”, expresó.

Claudia también quiso recordar el esfuerzo y la determinación que caracterizaron a Alejandra durante su vida profesional y personal. “Sabemos lo duro que trabajó, su disciplina, su amor por lo que hacía. Ella siempre cumplió sus metas con dedicación y orgullo, y toda la familia Villafañe está muy orgullosa de lo que logró. Por eso duele tanto ver que los frutos de ese esfuerzo terminaron envueltos en algo tan triste como una demanda”, agregó.

La familiar explicó que su intención al hablar públicamente no es causar más controversia, sino defender la memoria y el legado de Alejandra, quien falleció en octubre de 2023 tras una valiente lucha contra el cáncer. “No queremos más peleas ni titulares. Solo queremos que se hable de Ale desde el amor y la verdad, no desde versiones que no se ajustan a lo que realmente vivimos”, aseguró.

Esta no es la primera vez que la familia se pronuncia en contra de Raúl Ocampo. Claudia Villafañe ya había desmentido parte del relato del actor, asegurando que durante la enfermedad de Alejandra la persona que estuvo con ella “día y noche” fue su madre. También señaló que Ocampo solo la visitaba “por ratos” y que en sus hospitalizaciones “solo se quedó una noche a dormir con ella”.

Además, la familia había manifestado su desacuerdo con la publicación de un libro en el que Ocampo habría relatado aspectos íntimos de la relación y la enfermedad de la actriz. “Su historia de vida solo le pertenecía a ella. Contó su verdad una sola vez, y no estuvimos de acuerdo con que se contaran cosas que no son ciertas”, dijo en su momento la prima.

Con respecto a la demanda por la pensión, Claudia insistió en que el actor dejó una marca de decepción en la familia, no por el dinero en sí, sino por el gesto que representó. “No se trataba de una cifra ni de un beneficio económico, sino de respeto. Alejandra lo amó hasta el último día de su vida, pero con el tiempo se desilusionó. Y esta acción terminó confirmando esa desilusión”, concluyó.

