La más reciente eliminada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ fue Patricia Grisales, actriz y hermana de la reconocida diva Amparo Grisales, quien se despidió de la cocina más famosa del país tras enfrentarse a Carolina Sabino en un intenso reto de eliminación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hija de Patricia Grisales sorprendió tras ‘Masterchef’: dicen que es “igualita a su tía Amparo”)

Durante el episodio, las dos actrices demostraron esfuerzo y compromiso, aunque los jurados coincidieron en que ambos platos presentaron fallas importantes. Mientras el de Carolina Sabino no alcanzó el nivel esperado, el de Patricia tuvo errores más evidentes en la cocción, lo que terminó por sellar su salida del concurso.

En una entrevista concedida a Pulzo, Patricia Grisales habló con Pulzo y se sinceró sobre su experiencia en el programa y cómo asumió la decisión de los chefs.

Lee También

“Cuando estábamos grabando, después de las devoluciones, sentí que todo estaba entre Carolina y yo. No considero que haya sido injusto, simplemente algo vieron ellos que los llevó a dejarme por fuera. Uno tiene que recibir las cosas con cariño y gratitud; así es esta competencia”, expresó.

La actriz también aprovechó para agradecer el tiempo que pudo permanecer en el ‘reality’, destacando que su participación fue un aprendizaje lleno de emociones.

“Desde el día que pisamos esa cocina sabíamos que en algún momento nos tocaba salir. Yo le digo a Dios gracias por haberme permitido llegar hasta ese punto. La verdad, venía con algunos quebrantos de salud, estaba muy sensible, adolorida y frustrada porque mi cuerpo no me respondió como quería. Pero los tiempos de Dios son perfectos”, comentó con serenidad.

Con su característico optimismo, Patricia explicó que, aunque le hubiera gustado continuar, comprendió que era su momento de despedirse.

“Acepto la decisión de los jurados con gratitud. Ellos vieron mi plato y no los convenció. Se pasó un poco de cocción y eso fue determinante. Entiendo que tanto Nicolás de Zubiría como Jorge Rausch y Christopher Carpentier son personas muy profesionales y que todo lo hacen con criterio. Los abrazo con cariño y respeto por su decisión”, dijo.

La ausencia de Belén Alonso —una de las chefs del programa— también fue notoria durante el capítulo, algo que la actriz consideró una coincidencia curiosa. Sin embargo, lejos de dejar espacio para la polémica, se mostró comprensiva y empática con la decisión de los jueces.

“Carolina ha trabajado muy duro y merece estar ahí. Todos hemos dado lo mejor de nosotros, y esto ya está entrando en una etapa donde el ritmo se vuelve más fuerte”, afirmó.

Grisales se despidió dejando un mensaje de gratitud hacia el público y sus compañeros: “Me voy feliz, con el corazón lleno. Aprendí mucho, me divertí, cociné con amor y conocí personas maravillosas. Me quedo con la experiencia y con todo el cariño de quienes me acompañaron en este proceso”.

* Pulzo.com se escribe con Z