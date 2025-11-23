La competencia de ‘MasterChef Celebrity’ llegó a su momento decisivo con la eliminación de Michelle Rouillard, quien se convirtió este domingo 23 de noviembre en la más reciente —y última— participante en abandonar la cocina antes de la gran final.

(Vea también: Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, deslumbró en el desfile preliminar de Miss Universo en Tailandia)

La también actriz y exreina de belleza no logró superar el exigente reto de eliminación y recibió la calificación más baja por parte de los tres jurados, quienes evaluaron técnica, sabor, presentación y coherencia del plato. Su preparación se llamó ‘Con las botas puestas’.

Rouillard venía mostrando buenos desempeños en las últimas semanas, convirtiéndose incluso en una de las favoritas del público por su evidente crecimiento dentro del programa. Sin embargo, la recta final de la competencia se tornó más estricta y cualquier error podía costar la salida.

Así ocurrió en esta ocasión, cuando su preparación no alcanzó el nivel esperado en comparación con el de sus compañeras, quienes lograron destacarse en uno de los desafíos más complejos de la temporada.

Los jurados destacaron el esfuerzo de Michelle, su actitud constante de aprendizaje y la creatividad con la que encaró la mayoría de retos. No obstante, también fueron claros en que, a estas alturas del concurso, el margen de error es prácticamente inexistente. Su salida se dio en medio de mensajes emotivos, tanto del equipo de chefs como de sus compañeras, quienes resaltaron su calidad humana y el ambiente positivo que generaba en la cocina.

¿Quiénes son las finalistas de ‘Masterchef’?

Con la eliminación de Rouillard, el programa del Canal RCN ya tiene definidas a sus cuatro finalistas: Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado y Alejandra Ávila.

Todas ellas lograron consolidarse a lo largo de los episodios, demostrando habilidades técnicas, creatividad, sensibilidad culinaria y capacidad para afrontar la presión.

Esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ ha sido una de las más comentadas en redes sociales, gracias a los momentos de humor, las tensiones en la cocina y el carisma de sus participantes. La salida de Michelle Rouillard generó múltiples reacciones de espectadores que lamentaron su partida, resaltando su evolución y la buena energía que aportó al ‘reality’.

¿Quién es Michelle Rouillard?

Michelle Rouillard es una reconocida exreina de belleza, presentadora y actriz colombiana que ganó el título de Señorita Colombia en 2008. Con una carrera que ha combinado la televisión, el modelaje y el mundo espiritual —pues también se ha destacado como astróloga y divulgadora de temas esotéricos—, Rouillard se convirtió en una de las figuras más queridas dentro del elenco de ‘MasterChef Celebrity’.

Durante su paso por la cocina más famosa del país, mostró disciplina, creatividad y una evidente evolución culinaria que fue destacada en varias oportunidades por los jurados.

* Pulzo.com se escribe con Z