La final del ‘reality’ de cocina más visto de la televisión colombiana está cada vez más cerca. Este martes 25 de noviembre se conocerá finalmente a la ganadora de la décima temporada de ‘Masterchef Celebrity’, una edición que ha sido catalogada como una de las más retadoras, emotivas y técnicas de toda la franquicia en el país.

Las cuatro finalistas iniciaron su último gran desafío en la cocina y miles de seguidores siguieron con expectativa cada detalle de lo ocurrido en el set. Se trata de un duelo completamente femenino, en el que Valentina Taguada, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabíno se enfrentan a la cocina más importante de Colombia para demostrar por última vez su talento gastronómico y conquistar a los jueces Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría.

La tensión ha aumentado con los comentarios de exparticipantes y expertos que, desde afuera, también se atreven a vaticinar una posible ganadora. Michelle Rouillard, quien estuvo en la competencia y quien no alcanzó a estar en la final, no dudó en expresar en el programa ‘Buen día, Colombia‘ cuál es su favorita: Alejandra Ávila.

Para Rouillard, la actriz ha demostrado disciplina, técnica y una evolución constante que la convierte en una candidata sólida para llevarse el trofeo. Sin embargo, también mencionó que Violeta Bergonzi podría sorprender, pues a lo largo de la temporada se mantuvo en los primeros lugares y, según dijo, lo que logró en La Guajira fue “realmente interesante y digno de una final”.

En el mismo programa matutino, los presentadores le hicieron a la propia Violeta Bergonzi, una de las finalistas del programa, una pregunta directa: si no fueras tú, ¿quién debería ganar? Sin dudarlo, la presentadora respondió que Alejandra Ávila sería la merecedora del título.

Destacó su disciplina, su constancia y la impecable preparación de sus platos durante toda la competencia. Las declaraciones causaron aún más expectativa entre los televidentes, quienes en redes sociales ya debaten cuál de las dos podría quedarse con el premio.

¿Qué pasó en la final de ‘Masterchef’ 2025?

Para esta última prueba, las finalistas debieron enfrentarse a uno de los retos más exigentes de toda la temporada: la creación de un menú completo de tres tiempos.

Cada una debía presentar una entrada, un plato fuerte y un postre, cuidando que cada preparación reflejara técnicas de alta cocina y mantuviera un hilo conductor que contara una historia coherente a través de los sabores. Era indispensable que sus platos demostraran identidad, equilibrio y un concepto sólido, criterios fundamentales para conquistar a los estrictos jurados.

El tiempo también jugó en su contra. Las finalistas contaron con solo 60 minutos para diseñar, ejecutar y emplatar sus tres preparaciones, un plazo que puso a prueba su capacidad para trabajar bajo presión, su precisión, su dominio culinario y su creatividad. La cocina se convirtió en un escenario lleno de emoción, nervios y determinación, donde cada segundo era vital para lograr un menú impecable.

La expectativa está al máximo. Los seguidores del programa esperan ansiosos para descubrir quién levantará el codiciado trofeo. Esta noche se sabrá quién será la gran ganadora de ‘Masterchef Celebrity’, un título que solo una de ellas podrá llevarse tras una temporada llena de sabor, lágrimas, esfuerzo y talento.

