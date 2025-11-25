La final de ‘MasterChef Celebrity’ 2025 no solo causó emoción y celebraciones, sino también una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos e inconformes con la decisión de los jueces de otorgar el título a Violeta Bergonzi, quien se convirtió en la ganadora oficial del programa. Desde el anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios de personas que cuestionaron los criterios y la elección del jurado.

Algunos seguidores del ‘reality’ expresaron que, aunque respetan el talento de Violeta, su desempeño en la final no fue suficiente para llevarse el trofeo.

Argumentaron que hubo errores en su plato fuerte, y que la competencia estuvo tan reñida que otros participantes también merecían el reconocimiento máximo.

Entre los nombres más mencionados por los internautas como posibles ganadoras estuvieron Alejandra Ávila y Valentina Taguado, quienes, según muchos, demostraron más consistencia y creatividad durante toda la temporada.

La polémica se intensificó porque varios fanáticos aseguraron que la decisión de los jueces fue “injusta” y que no reflejaba el verdadero nivel de competencia que se vio a lo largo del programa.

Sin embargo, no todo fue negativo. Otros seguidores defendieron la decisión del jurado, destacando la creatividad, la técnica y la actitud de Violeta en los retos más difíciles. Para estos usuarios, la victoria fue merecida y reflejó la pasión y dedicación que mostró a lo largo de la décima temporada.

Bueno gente, no fue más, nos vemos el próximo año para ponernos de acuerdo a quien vamos a odiar, feliz año. #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/iF6yzOOnXV — As (@AlexanderSC06) November 26, 2025

Me parece triste que no haya ganado Alejandra, al final no siempre gana el mejor o el mas disciplinado! #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/eDQb5JM05H — E (@Erika_Alfo) November 26, 2025

Ahí tienen a su consentida, ojalá a ustedes les sirva para algo #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/RhBdPqr67Y — Fabiancito (@mnaibaf) November 26, 2025

Este programa se ha caracterizado por hacer ganadores a los polémicos, pocas veces hemos quedado a gusto con ganadores integrales buenos en cocina y queridos por la gente.#MasterChefCelebrityColombia — Andre Lover 🤍 (@Alphalover8) November 26, 2025

Me da risa que en #MasterChefCelebrityColombia NUNCA gana el que el público quiere JAJAJJAJAJAJA — Shirlyyyyyyyy (@milosquii) November 26, 2025

Temporada que no gusto. Bajo nivel del jurado y de los participantes #MasterChefCelebrityColombia — Eva 🇪🇨 (@evijani1) November 26, 2025

Dizque violeta, no me sentía tan indignado de una ganadora de #MasterChefCelebrityColombia desde Carla Giraldo pic.twitter.com/aPzSTGcYuK — Juan Diego Vargas (@juandievargas) November 26, 2025

Violeta sobreactuada hasta el final con su florero en el plato y su biblia del menú impreso. #MasterChefCelebrityCol#MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/upowj7xVhN — Vanessa Vargas (@vannelope24) November 26, 2025

En conclusión, la final de ‘Masterchef Celebrity’ 2025 no dejó indiferente a nadie. La elección de Violeta Bergonzi como ganadora causó un intenso debate entre quienes celebran su triunfo y quienes consideran que Alejandra Ávila o Valentina Taguado debieron alzarse con el título.

Esta polémica demuestra, una vez más, que los realities de cocina no solo se disfrutan por los sabores y técnicas, sino también por las emociones, opiniones y pasiones que despiertan entre los televidentes.

