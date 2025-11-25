Escrito por:  Redacción Novelas y TV
La final de ‘MasterChef Celebrity’ 2025 no solo causó emoción y celebraciones, sino también una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos e inconformes con la decisión de los jueces de otorgar el título a Violeta Bergonzi, quien se convirtió en la ganadora oficial del programa. Desde el anuncio, las redes sociales se llenaron de comentarios de personas que cuestionaron los criterios y la elección del jurado.

Algunos seguidores del ‘reality’ expresaron que, aunque respetan el talento de Violeta, su desempeño en la final no fue suficiente para llevarse el trofeo.

Argumentaron que hubo errores en su plato fuerte, y que la competencia estuvo tan reñida que otros participantes también merecían el reconocimiento máximo.

Entre los nombres más mencionados por los internautas como posibles ganadoras estuvieron Alejandra Ávila y Valentina Taguado, quienes, según muchos, demostraron más consistencia y creatividad durante toda la temporada.

La polémica se intensificó porque varios fanáticos aseguraron que la decisión de los jueces fue “injusta” y que no reflejaba el verdadero nivel de competencia que se vio a lo largo del programa.

Sin embargo, no todo fue negativo. Otros seguidores defendieron la decisión del jurado, destacando la creatividad, la técnica y la actitud de Violeta en los retos más difíciles. Para estos usuarios, la victoria fue merecida y reflejó la pasión y dedicación que mostró a lo largo de la décima temporada.

 

 

Lluvia de memes a Violeta Bergonzi.
En conclusión, la final de ‘Masterchef Celebrity’ 2025 no dejó indiferente a nadie. La elección de Violeta Bergonzi como ganadora causó un intenso debate entre quienes celebran su triunfo y quienes consideran que Alejandra Ávila o Valentina Taguado debieron alzarse con el título.

Esta polémica demuestra, una vez más, que los realities de cocina no solo se disfrutan por los sabores y técnicas, sino también por las emociones, opiniones y pasiones que despiertan entre los televidentes.

 

