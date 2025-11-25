La final de ‘Masterchef Celebrity’ estuvo marcada por emociones intensas, tensión en cada estación de cocina y un inesperado momento que protagonizó una de las concursantes más queridas de la temporada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Quién es el hermano de Valentina Taguado, de ‘Masterchef’, un artista que deja huella en la piel)

La creadora de contenido Valentina Taguado reconocida por su carisma y disciplina en la competencia, sufrió un percance físico justo en el momento más decisivo del ‘reality’. Mientras avanzaba con seguridad en la preparación de su plato fuerte, un dolor repentino en su rodilla la obligó a detenerse y a moverse con dificultad por el set. “No puede ser, preciso hoy”, indicó la ‘influenciadora’.

A pesar de su fortaleza habitual, la participante comenzó a cojear notoriamente al intentar desplazarse para conseguir los utensilios necesarios. Las cámaras captaron el instante exacto en el que expresó, con el rostro visiblemente afectado:

Lee También

“Me está doliendo demasiado… siento un fuerte tirón, voy a llorar”.

Sus palabras reflejaron la intensidad del dolor y la preocupación de que ese inconveniente pudiera arruinar el trabajo de meses en la cocina más famosa del país.

Este episodio tomó por sorpresa a los jueces, a sus compañeras finalistas y al público, que seguía cada detalle a través de la transmisión. En medio del contratiempo, la participante escuchó el mensaje que su hermano, Manuel Taguado, le dijo en ese momento: “Llore, pero hágale, mija, así dice mi mamá”. Y la participante dijo: “Literal”.

Lo sucedido ocurrió en plena preparación del plato fuerte, la prueba que podría definir quién levantaría el codiciado trofeo de ‘Masterchef’. Este percance, que llegó en el peor momento posible, afectó inevitablemente su ritmo y precisión. Tareas que normalmente hacia con agilidad ahora requerían un esfuerzo adicional, lo cual la llevó a perder segundos valiosos y a replantear algunos pasos de su montaje.

Jorge Rausch se acercó a ella y le dijo: “El dolor no es dolor, piense en eso”.

Aunque trató de mantener la concentración, se notaba que no estaba al 100 % de sus capacidades. Su movilidad reducida la obligó a organizar su estación de otra manera, minimizar desplazamientos y pedir apoyo para evitar que el dolor se intensificara.

Aun así, demostró una gran fortaleza emocional al seguir adelante sin abandonar la competencia.

* Pulzo.com se escribe con Z