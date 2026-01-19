El legado de Yeison Jiménez, célebre cantante de música popular colombiana, va más allá de su repertorio de éxitos. A raíz de su fallecimiento, ha surgido un debate público sobre el destino de sus regalías, las cuales continúan produciendo importantes ingresos tanto en Colombia como en el exterior.

Sigue a PULZO en Discover

Las melodías de Jiménez siguen sonando en radios, plataformas digitales y conciertos, produciendo ingresos por derechos de autor. Ante la duda acerca del futuro de dichos ingresos, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), entidad encargada de administrar estos recursos, ha entrado en escena para aclarar el procedimiento a seguir.

“Jiménez estaba afiliado a la sociedad desde 2014 y se convirtió en socio activo en junio de 2016, con 72 horas de obras debidamente documentadas”, aseguró César Ahumada, gerente general de Sayco, en una entrevista hecha por La Red durante el homenaje al artista en el Movistar Arena.

Lee También

El paso esencial en este trámite es el llamado proceso sucesoral, que, según Ahumada, “lo adelantan en un juzgado o en una notaría. Los herederos se ponen de acuerdo y, una vez se haya tramitado todo, es el juez quien determina el porcentaje que corresponde a cada uno”. En este tiempo, que puede extenderse, los derechos de autor no se pierden ni se suspenden, por lo que las canciones siguen produciendo beneficios de manera constante.

Cuando se establece el reparto a través de un juez o notario, Sayco procede a la distribución de los fondos recaudados de forma estructurada. “De lo que recaudamos, el 70 % pasa automáticamente para los herederos, un 10 % se destina a beneficios sociales de todos los socios y un 20 % corresponde a gastos de administración”, detalló Ahumada en dicha entrevista, añadiendo que la formula se aplica uniformemente a todos los autores afiliados, siempre garantizando que la mayor parte sea directamente transferida a los beneficiarios legítimos.

Lee También

El peso económico del patrimonio de Jiménez se respalda en su constante presencia y relevancia dentro de la música popular colombiana. Según señaló la empresa, el sistema implementado por Sayco no solo resguarda el trabajo de décadas de carrera, sino que también asegura que la familia siga recibiendo estos beneficios a largo plazo.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.