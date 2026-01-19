En medio de la conmoción que aún existe en el país por la muerte del cantante Yeison Jiménez, salieron a la luz unas declaraciones que hizo el propio artista sobre el estado físico y emocional que tenía hace unos meses.

Todo ocurrió en una conversación privada que sostuvo en 2023 con los autodenominados ‘Los exorcistas de Jesús’, cuyos nombres reales son Sandra Parra y Jhon Porras.

En un video publicado en el canal de YouTube de la pareja, se conocieron fragmentos de esa charla en la que el cantante habló con detalle de una serie de síntomas persistentes que, según él mismo, venía experimentando desde hacía varios años.

De acuerdo con lo mostrado en el video, Jiménez manifestó que atravesaba molestias constantes, especialmente en su pie izquierdo, una situación que —según su propio testimonio— lo afectaba incluso durante sus presentaciones en tarima.

En medio del diálogo, el artista aseguró que lo que Sandra Parra le estaba describiendo coincidía con lo que él llevaba tiempo sintiendo, lo que le causó sorpresa y temor.

“Yo llevo meses… Sandra, esto que te estoy diciendo es de verdad, y no entiendo cómo lo haces, pero lo que estás diciendo es lo que llevo meses sintiendo. Esa mie… del pie es horrible. De hecho, por eso voy a jugar mucho fútbol, porque siento que estaba perdiendo la movilidad del pie izquierdo, como si el cerebro no me estuviera mandando señales”, expresó Jiménez durante la conversación.

El cantante profundizó en ese malestar y explicó que la sensación no era ocasional, sino recurrente y de larga duración. Según dijo, la dificultad para mover el pie izquierdo lo acompañaba desde hacía cerca de dos años, generándole incomodidad, miedo y preocupación.

“Lo que yo más siento es esa dificultad en el pie izquierdo, como si me tuvieran amarrado. Cuando tú me dijiste eso, sentí mucho miedo porque llevo muchos años sintiendo eso, por ahí unos dos años”, añadió el fallecido artista.

Además de los problemas de movilidad, Yeison Jiménez relató otros síntomas físicos que, en su percepción, no tenían una explicación clara. Durante la charla, mencionó dolores corporales, malestar general y episodios de náuseas que incluso se presentaban cuando estaba trabajando sobre el escenario.

“La cabeza, este sector —dijo mientras se señalaba la parte baja de la espalda—, las ganas de vomitar y el pie izquierdo. A veces estoy en tarima y me voy a dar vuelta y siento que el pie no me funciona”, comentó en su momento Jiménez.

En el mismo diálogo, Yeison Jiménez habló del impacto que esos síntomas tenían en su energía diaria. Según contó, despertarse cansado y sin fuerzas era una constante, pese a su ritmo de vida activo.

“Yo sé que a mí me atacan mucho, me atacan demasiado […]. Uno acostarse, levantarse y sentirse cansado, es una locura”, expresó, dejando ver que interpretaba ese desgaste como algo más allá de lo físico.

Incluso, el cantante relató que había recurrido a prácticas espirituales para intentar protegerse o aliviar lo que estaba viviendo. En ese punto, mencionó baños caseros y el uso de objetos religiosos.

“Yo lo que hago son unos baños con canela y vinagre […]. Yo tengo es agua bendita del Vaticano, con eso es con lo que me cubro mucho cuando me atacan así mucho. Yo sé que me estaban atacando muy duro”, afirmó en esa misma charla.

Al escuchar estas declaraciones, Sandra Parra intervino señalando que, desde su perspectiva espiritual, Yeison Jiménez estaría siendo víctima de brujería y que necesitaba cuidarse. Ella y su esposo, Jhon Porras, aseguraron que esa fue una advertencia que le hicieron al artista durante esa consulta en 2023, fragmentos de la cual decidieron hacer públicos tiempo después.

Según explicaron en la descripción del video publicado en su canal, consideraban que Jiménez no pudo atender esas advertencias por sus compromisos personales y profesionales.

“Se lo dijimos hace varios años, pero las ocupaciones y las distracciones del enemigo no lo dejaron empezar su verdadero propósito de vida y se lo llevaron antes de ser usado por Dios”, escribieron los autodenominados exorcistas en la publicación.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

El cantante de música popular falleció el pasado 10 de enero a los 34 años en un trágico accidente aéreo. La avioneta Piper PA-31 Navajo en la que viajaba, junto a cinco miembros de su equipo (incluyendo piloto), se precipitó a tierra poco después de despegar del aeródromo Juan José Rondón, en Paipa (Boyacá), rumbo a Medellín para una presentación.

La aeronave no alcanzó la altitud necesaria, impactó en una zona rural de la vereda Romita y se incendió, causando la muerte inmediata de los seis ocupantes.

La Aeronáutica Civil investiga las causas exactas, incluyendo el historial de mantenimiento y factores humanos. La noticia conmocionó a Colombia, donde Jiménez era una figura destacada del género popular por éxitos como ‘Aventurero’ y su conexión con el público. Su familia y equipo lo despidieron en un homenaje público en el Movistar Arena de Bogotá.

