La familia del reconocido periodista Alfonso Castellanos confirmó su fallecimiento a los 91 años, según informó su hijo Juan Jacobo Castellanos a través de un sentido trino en redes sociales.

“Mi padre, Alfonso Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país y uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa en Colombia, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. ¡Hasta siempre, viejo amado!”, expresó.

¿Quién era Alfonso Castellanos?

Fue una de las voces más queridas de la comunicación en Colombia. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, se destacó en distintos formatos —radio, televisión y prensa escrita—, dejando una huella imborrable en cada uno de ellos.

Desde sus inicios, Castellanos supo combinar rigor informativo con una personalidad fuerte y curiosa que lo llevó a convertirse en referente obligado para quienes crecieron escuchando sus programas o siguiéndolo en las publicaciones donde trabajó. Su estilo directo, su pasión por la verdad y su capacidad para innovar lo convirtieron en un pionero dentro del periodismo colombiano.

Una de sus contribuciones más recordadas fue el programa ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’, un espacio que mezclaba curiosidad, cultura y periodismo y que lo convirtió en un rostro familiar para el público colombiano por muchos años.

