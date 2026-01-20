Este 19 de enero, en Manzanares se vivió un nuevo homenaje a Yeison Jiménez. El evento fue organizado por la Alcaldía local, en el que se dispuso de unas vías especiales para que transitaran varias camionetas y una tarima en la ubicaron varias imágenes y detalles alusivos al cantante.

Sin embargo, uno de los gestos más conmovedores se vivió al final de la jornada. Cuando todo había acabado en completa tranquilidad. Sonia Restrepo, la esposa del cantante, se acercó a la mesa del centro y agarró las cenizas de Yeison Jiménez. La imagen, aunque parezca normal, conmovió muchísimo a muchas personas que estaban presentes.

El momento también se hizo más viral gracias a las redes sociales. En diferentes cuentas de Instagram y TikTok, el video empezó a circular mostrando cómo sucedió todo, lo que provocó que varias personas empezaran a decir frases como “dan ganas de ponerse a llorar” o “se nota que lo quería mucho”.

Así fue este momento:

Un aspecto que también llamó la atención es que Sonia no solo agarró el cofre con sus manos, sino que, por momentos, hasta lo abrazó.

Este, por el momento, será el último homenaje que le hagan a Yeison Jiménez. Sin embargo, recientemente dieron a conocer que el concierto que estaba planeado para Bogotá será el próximo 31 de enero, lo que se convertirá en una nueva oportunidad para cantar la música del manzanareño.

Esposa de Yeison Jiménez no ha hablado

La mujer de 30 años, hasta el momento, no ha dado ni una sola declaración desde que Yeison Jiménez murió. Aunque ha estado presente en todos los homenajes y los eventos en honor al cantante, no ha dicho una sola palabra en medios de comunicación.

En su momento emitió un comunicado, pero su profundo dolor la ha llevado a estar en silencio.

De hecho, la que habló el día del evento en el Movistar Arena fue su hija, Thaliana, quien, con sus palabras, puso a más de uno a llorar.

La madre del cantante también habló en el mismo evento para agradecerle al público presente y Lina Jiménez, la hermana de Yeison, también ha dado a conocer varios anuncios importantes sobre lo que viene para la familia.

