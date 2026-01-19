Luego de la repentina y trágica muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026, el país entero ha sido escenario de múltiples homenajes, mensajes de despedida y actos simbólicos que reflejan el profundo impacto que dejó su partida en la música y en el corazón de sus seguidores.

Sin embargo, en medio del dolor colectivo, ha surgido una situación que mantiene en alerta y preocupación al equipo de comunicaciones del artista y a su círculo más cercano.

A través de un comunicado oficial publicado en la cuenta de Instagram del cantante, el equipo de prensa expresó su inquietud frente a la información que se ha venido difundiendo en los últimos días relacionada con el patrimonio y los asuntos personales de Yeison Jiménez.

Según manifestaron, desde la muerte del artista se han publicado versiones sin sustento, datos no verificados y especulaciones construidas desde la conjetura, las cuales no solo desinforman, sino que también pueden generar consecuencias graves para la seguridad y la tranquilidad de su familia.

En el mensaje, el equipo fue claro y enfático al hacer un llamado respetuoso pero firme a los medios de comunicación y a los generadores de contenido digital para que actúen con responsabilidad frente a este tipo de información.

Señalaron que, en un momento tan doloroso como el que atraviesan la esposa del cantante, sus hijos y sus seres más cercanos, la difusión de rumores carece de humanidad y sensibilidad, además de vulnerar la intimidad de quienes hoy viven un duelo profundo.

“El respeto debe estar por encima de la primicia”, fue una de las ideas centrales del pronunciamiento, en el que también se pidió evitar replicar contenidos que no hayan sido confirmados por fuentes oficiales.

El equipo recalcó que cualquier información relacionada con el legado, los bienes o decisiones futuras será comunicada oportunamente por los canales autorizados, cuando la familia lo considere pertinente y en un entorno de calma.

Asimismo, destacaron que la prioridad en este momento debe ser el cuidado emocional y la dignidad de la familia Jiménez, que enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida. La exposición mediática excesiva, sumada a versiones sin fundamento, puede agravar el impacto emocional y generar escenarios de riesgo innecesarios.

El comunicado dice que apelando a la empatía y al sentido ético de quienes informan y consumen contenido. Recordaron que Yeison Jiménez fue un artista que se ganó el cariño del público por su talento, disciplina y cercanía con la gente, y que honrar su memoria también implica proteger a quienes más amó.

En medio del luto, el mensaje es claro: respeto, prudencia y responsabilidad son esenciales para que su familia pueda transitar este proceso en paz y con la dignidad que merece

