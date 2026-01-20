Manzanares, Caldas, dio el último adiós a su hijo predilecto, el cantante Yeison Jiménez, conocido por ser uno de los más emblemáticos exponentes de la música popular colombiana. Jiménez, quien dejó de existir el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa (Boyacá), fue objeto de un sentido homenaje en el que participaron familiares, seguidores de todas las regiones del país y habitantes de su lugar de origen. Con música, fe y una gran carga simbólica, su pueblo natal despidió al artista y dio paso a la leyenda.

Desde las primeras horas del día, las calles del pueblo se vistieron de color. Las fachadas se cubrieron con banderas, globos verdes, blancos y amarillos, y con carteles con la imponente figura de Jiménez. Este gesto de afecto por parte de la población local era una muestra de que estaban, de hecho, recibiendo a un hijo pródigo que llevó el nombre de su municipio natal a escenarios de relevancia nacional.

Fue a las diez de la mañana cuando arrancó la caravana de bienvenida. Liderada por un carro de bomberos y seguida por la banda local tocando ‘Aventurero’, uno de los éxitos más resonantes del cantante, el recorrido por las principales avenidas del pueblo hasta llegar al parque principal fue un homenaje que resonó en todos los rincones de Colombia. “Manzanares entonó al unísono “Así soy yo”, su composición propia, en la reunión de un pueblo en un solo canto.”

Sin embargo, el principal momento llegó cuando hubo la misa en la plaza del pueblo, donde la esposa, Sonia Restrepo, llegó con las cenizas de Yeison Jiménez en un cajón de madera, lo que representa la primera imagen de los restos del artista luego de su cremación y de los homenajes que se le hicieron en el Movistar Arena.

En el homenaje estuvieron amigos, familiares y personas cercanas al entorno del artista, ante la mirada del público manzanareño que despidió al ídolo en su última morada. Por ahora, lo que se sabe es que sus colegas preparan una canción y su esperado concierto en El Campín se llevará a cabo el próximo 31 de enero.

