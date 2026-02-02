La cantante Natalia Jiménez relató con profunda emoción cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez, una noticia que la tomó completamente por sorpresa y que marcó uno de los momentos más duros de su vida personal y profesional.

La artista se encontraba en México, en su casa, compartiendo con amigos en un ambiente relajado, casi de celebración, cuando recibió la devastadora información.

Según la cantante, al principio no logró asimilar lo ocurrido. “No lo terminas de entender en ese momento, no los asimilaba, la noticia no entra. Pero después me cayó de golpe y fue un disgusto enorme”, confesó.

Jiménez explicó que esta pérdida fue especialmente impactante para ella, ya que nunca antes había atravesado un duelo cercano. “Yo no he pasado por la pérdida de alguien tan cercano, nunca había perdido a nadie de mi familia o de mi círculo así”, señaló.

A esto se sumó la edad de Yeison y la forma repentina en la que ocurrió su muerte. “Era muy joven, todo fue muy reciente y la manera en la que pasó lo hizo todavía más difícil”, expresó.

La cantante reconoció que remontar emocionalmente no ha sido fácil, pero destacó la importancia del homenaje hecho en el estadio El Campín como un punto clave en su proceso de sanación.

“Lo del Campín me ayudó muchísimo. Todo el mundo estaba volcado en hacer ese homenaje”, afirmó. Para Jiménez, ese evento representó una despedida acorde con la esencia de Yeison. “Él quería que estuviéramos con parranda, con alegría. A él le hubiera gustado estar parrandeando, celebrando”, agregó a la emisora ‘La kalle’.

Durante ese homenaje, Natalia Jiménez reveló en conversación con el productor Kalle que, después de ese momento, sintió un cambio emocional significativo. “Siento que después de El Campín me ayudó mucho poder dar mi despedida”, explicó.

La artista no pudo asistir al funeral ni al homenaje privado, por lo que participar en este evento público tuvo un valor especial. “Me dio mucho gusto poder ir y despedirme. A mí me pegó muy fuerte”, dijo.

Jiménez también reflexionó sobre cómo esta experiencia la llevó a pensar en su propia vida y en su familia. “Yo me dedico a esto, a la música, y piensas en tu familia, en todos los sueños que quedan por cumplir. Es muy fuerte y duele”, expresó.

Sin embargo, destacó la importancia de haber podido cantar frente al público y cerrar el homenaje con El Rey. “Fue muy bonito ese homenaje. Cantarle a la gente y cerrar así fue una despedida llena de amor”, concluyó.

