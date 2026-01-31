Este 31 de enero se llevó a cabo el concierto por el homenaje a Yeison Jiménez, en el que decenas de artistas le rindieron homenaje por su legado y lo despidieron por todo lo alto. Uno de los que más destacó fue Luis Alfonso, quien además de trabajar junto con ‘el Aventurero’, también fue gran amigo de él.

Fue por ello que, en medio de su presentación, a ‘el Señorazo’ se le vio con las emociones desbordadas, inclusive de furia. El cantante aprovechó su tiempo en tarima para arremeter, entre insultos, con las personas que han tenido malas intenciones para aprovecharse de la muerte de su colega para inventar rumores.

Luis Alfonso pidió a todos los asistentes en el estadio El Campín que grabaran las palabras que iba a decir y pidió que dejaran a la familia de Jiménez en paz.

“Nunca se les olvide, y se lo voy a sostener en la cara al que quiera cuando quiera: para todos los hij… difamadores, que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero, Yeison Jiménez, atormentando a su familia, inventándole chismes, hue…, y no dejan descansar al viejo”.

A su vez, les pidió a esas personas cizañeras que maduraran, porque los seres queridos de su amigo aún están en duelo por la lamentable pérdida. “Ya, maduren, hay gente adolorida, que le está costando la vida en este momento sin su ser querido”.

Por si fuera poco, Luis Alfonso aprovechó para dedicarles ‘Chismofilia’, una de sus canciones más reconocidas y que describe mejor la frase: ‘la envidia es mejor despertarla que sentirla’. Para todos esos chismosos, envidiosos, carechimbas…”, sentenció.

