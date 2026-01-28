En las últimas horas se conocieron nuevos y determinantes detalles sobre el accidente aéreo en el que perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez, junto a cinco personas más. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil entregó su informe técnico preliminar, un documento clave que empieza a aclarar en qué condiciones operaba la avioneta y cuál era el estado del piloto al momento del siniestro.

Sigue a PULZO en Discover

El reporte se centra en el análisis detallado de la aeronave Piper PA-31-325 Navajo, matrícula y número de serie S/N 318-212005, que explotó tras una “colisión contra el terreno después del despegue”. Este punto resulta especialmente relevante, ya que en los primeros días posteriores a la tragedia surgieron dudas sobre posibles fallas mecánicas o irregularidades en la operación del vuelo.

De acuerdo con el informe técnico, la aeronave sí se encontraba apta para operar. Tras evaluar las piezas halladas en el lugar del accidente y revisar la documentación, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes concluyó que: “La aeronave accidentada tipo Piper 31-325 S/N 318-212005 se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo”.

Además, el documento señala que el último chequeo de vuelo se realizó el 30 de marzo de 2025 en el aeródromo SKGY, con resultados satisfactorios, sin que se registraran observaciones que impidieran su operación. Este hallazgo cobra importancia, pues personas cercanas al artista habían mencionado que la avioneta había presentado fallas en el pasado e incluso que Jiménez evaluaba adquirir otra aeronave.

Lee También

En cuanto a la documentación, el informe también precisó que los certificados requeridos estaban vigentes. En particular, se indicó que el certificado médico se encontraba válido y sin restricciones especiales para el tipo de vuelo que se estaba realizando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

El reporte sobre el piloto

El informe preliminar también analizó la situación del piloto que comandaba la aeronave al momento del accidente. Según la Aeronáutica Civil, el piloto, de 38 años, contaba con certificación vigente para este tipo de vuelos privados y cumplía con los requisitos exigidos por la normativa aeronáutica.

El reporte indica que tenía certificado de piloto privado (licencia extranjera), con habilitaciones para avión monomotor terrestre y avión multimotor terrestre. A esto se sumaban licencias colombianas vigentes, entre ellas:

Piloto comercial de avión (PCA), emitido el 18 de abril de 2022.

Piloto privado de avión (PPA), emitida el 15 de mayo de 2022.

Instructor de vuelo de avión (IVA), emitida el 13 de diciembre de 2025.

Según la bitácora de vuelo revisada hasta el 25 de octubre de 2025, el piloto acumulaba 1.650 horas y 45 minutos de experiencia de vuelo, un dato que refuerza la idea de que se trataba de un aviador con trayectoria y habilitación formal.

No obstante, el informe deja abierta una línea de investigación relacionada con posibles factores humanos. El documento señala que existen registros fílmicos en proceso de verificación, para establecer si corresponden al día del accidente. Estas imágenes estarían relacionadas con videos en los que el piloto aparece con un celular en la mano, presuntamente instantes antes del despegue, un elemento que aún debe ser confirmado por las autoridades.

Qué más se sabe sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

El siniestro ocurrió el sábado 10 de enero, hacia las 4:11 de la tarde, pocos minutos después de que la avioneta despegara del Aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, con destino a Medellín. En la aeronave viajaban Yeison Jiménez, cuatro miembros de su equipo de trabajo —Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora— además de un primo del cantante y el piloto, identificado como el capitán Fernando Torres. No hubo sobrevivientes.

Aunque inicialmente se informó que la avioneta no había logrado despegar, la Aeronáutica Civil confirmó posteriormente que sí alcanzó a elevarse, versión respaldada por el testimonio de un testigo que aseguró que la aeronave volaba a baja altura, realizó un giro en U y luego cayó en picada.

El aeropuerto de Paipa, según expertos, presenta condiciones especiales debido a su altura superior a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, la longitud de la pista y los obstáculos del entorno, factores que siguen siendo analizados por los investigadores.

Por ahora, el informe preliminar descarta fallas técnicas evidentes y centra la atención en otros posibles elementos del accidente. La investigación continúa, mientras Colombia sigue de luto por la muerte de uno de los máximos exponentes de la música popular del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.