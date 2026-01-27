Luz Mery Galeano, madre del cantante de música popular Yeison Jiménez, relató con profunda emotividad cómo fue el momento en el que recibió la noticia más dura de su vida: la muerte de su hijo. Su testimonio, marcado por la confusión, el ‘shock’ y el dolor, refleja la crudeza de una pérdida que, según ella misma confiesa, aún le cuesta asimilar.

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez por homenaje de Bad Bunny? Hubo tierno mensaje

‘Lucy’, como la conocen cariñosamente, se encontraba en Manzanares, su pueblo natal, cuando ocurrió todo. Aquel día, según contó, se sentía relativamente bien y estaba a punto de salir, pese a que atravesaba un quebranto de salud. “Yo tenía bronquitis y una amiga que vino de Holanda tenía gripa. Decidimos ir a la droguería porque ella se iba a inyectar”, recordó.

Mientras su amiga entró al establecimiento, ‘Lucy’ recibió una llamada inesperada de una conocida de Chiquinquirá. La conversación comenzó de manera normal, hasta que la mujer le soltó una frase que la dejó descolocada. “Me dijo que un amigo de la Fiscalía la había llamado para decirle que una avioneta se había siniestrado y que todo lo que había allí se había quemado”, relató.

Sin embargo, la madre del cantante no le dio crédito inmediato a esa información. Recordó que años atrás un policía de Medellín la había llamado con una noticia similar, lo que le hizo reaccionar con incredulidad.

“Yo siempre decía que hasta que no escuchara su voz o él mismo no me llamara, no me iba a calmar”, explicó. Por eso respondió con molestia: “Otra vez con eso, qué pereza”, sin imaginar que esta vez la tragedia era real.

Aun así, algo comenzó a inquietarla. Intentó comunicarse con su hija menor, luego con el novio de ella y después con Lina, pero ninguno contestaba. Esa cadena de silencios encendió la alarma. “Me pareció muy raro”, dijo. Minutos después, logró hablar con su hija mayor, quien, con la voz quebrada, le dio la noticia definitiva: “Se nos fue el niño”.

Ese instante quedó grabado para siempre en su memoria. “Yo pegué un grito desgarrador. Creo que todo el pueblo de Manzanares me escuchó”, confesó. El impacto fue tan fuerte que entraron a auxiliarla en la droguería.

“Eso no se asimila, y menos así, de golpe. Es un totazo muy fuerte”, expresó.

‘Lucy’ contó que no fue capaz ni siquiera de recoger sus maletas. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar ante una realidad que la desbordaba. Desde Manzanares emprendió el viaje, y llegó hacia las dos de la madrugada a la casa de su nuera. “No dormí. Yo creo que estaba en ‘shock’”, afirmó.

Durante cerca de 28 horas no pudo comer ni dormir. “Estuve peleando con Dios”, concluyó, dejando ver que, más allá del tiempo transcurrido, el dolor de una madre que pierde a su hijo sigue siendo inmenso e imposible de describir.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos