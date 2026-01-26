En la noche más oscura que vivió la música popular colombiana, surge una luz que mantiene viva la memoria de su icono más prodigioso, Yeison Jiménez. Desde el trágico accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero de 2026, el país estuvo envuelto en un velo de tristeza que desbordó ríos de lágrimas y suspiros de nostalgia. Pero ese dolor está siendo transformado, poco a poco, en un ferviente tributo a la memoria del artista.

En Manzanares, Caldas, tierra natal de Jiménez, los habitantes se congregaron para rendirle un homenaje. Allí, Sonia Restrepo, su esposa, mostró por primera vez las cenizas de su esposo, evocando en sus seguidores un abrumador sentimiento de pérdida, pero a la vez de cercanía.

En medio de la incertidumbre sobre el destino final de los restos de Yeison, Camila Jiménez, su hija mayor de 15 años, compartió una esperanza. Según publicó en sus historias de Instagram, las cenizas del cantante descansan ahora en un radiante altar familiar decorado con sutiles flores y velas blancas, una vívida representación de la Virgen María con el Niño Jesús y demás símbolos religiosos que atestiguan la fe de la familia. En el altar, se pueden ver también las iniciales ‘Y&C’, un gesto de amor entre padre e hija que trasciende la vida. El lugar es privado y no se podrá visitar.

Pero este no es el único homenaje al ‘jilguero de Manzanares’. El amor por los caballos del cantante fue la razón para hacer un acto de despedida en Fusagasugá, Cundinamarca. El recorrido en homenaje al cantante estuvo escoltado por sus caballos, en un acto lleno de simbolismo y sentimiento.

A través de tributos, altares y dedicatorias, la memoria de Yeison Jiménez sigue brillando. Sus fanáticos encuentran consuelo en cada gesto, en cada nota de su música, en cada recuerdo de su sonrisa, forjando un legado que perdurará en el corazón de Colombia.

