Así como el sacerdote de RCN recordó a Yeison Jiménez, Bad Bunny le dedicó un espacio de su segundo concierto en Medellín para ofrecerle un emotivo homenaje al fallecido ídolo de la música popular.

Sigue a PULZO en Discover

¿Cómo fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en Medellín?

Un músico de Bad Bunny interpretó la canción ‘Aventurero’ de Yeison Jiménez con un cuatro puertorriqueño, en un momento en el que los fanáticos acompañaron el ritmo con la letra del reconocido tema.

La escena se viralizó pronto en redes sociales y dejó en evidencia la conexión que tiene el artista boricua con los públicos de los diferentes países en los que ha hecho giras, en especial, esta del ‘Baile inolvidable’.

Cabe recordar que Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, tragedia que vistió de luto al país por el dolor de la partida de un artista que supo ganarse el cariño general.

Lo cierto es que detrás de esa interpretación musical hay un referente importante de los ritmos en Puerto Rico, que encontró la manera de conectar un sonido de su país con otro de Colombia.

Así como Diomedes Díaz sonó el primer día de concierto de Bad Bunny, ahora estuvo en manos de un auténtico experto que Yeison Jiménez recibiera un homenaje tan imborrable como la gira en si misma.

¿Cómo se llama el guitarrista de Bad Bunny en Medellín?

José Eduardo Santana, músico en los conciertos de Bad Bunny en Medellín, es un talentoso músico, compositor y arreglista puertorriqueño, ampliamente reconocido en la industria por su profundo conocimiento de los ritmos caribeños y su habilidad técnica con instrumentos de cuerda, especialmente la guitarra y el cuatro puertorriqueño.

Según cuenta el diario Nuevo día de Puerto Rico, su carrera se ha forjado bajo una sólida formación académica y una constante exploración de los sonidos tradicionales, logrando fusionar con maestría la esencia de la música jíbara con géneros contemporáneos como el jazz y la salsa.

Esta versatilidad le ha permitido colaborar con grandes figuras de la música latina, aportando un sello distintivo de sofisticación y autenticidad a cada una de sus producciones discográficas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karol Aurora (@karol.aurora_)

A lo largo de su trayectoria, Santana ha sido un ferviente defensor de la identidad cultural de Puerto Rico, utilizando su arte como una herramienta de preservación histórica.

Sus composiciones suelen narrar las vivencias del pueblo boricua, integrando armonías complejas que elevan la música popular a un plano de concierto. Además de su labor como intérprete, se ha destacado en el ámbito educativo, impartiendo talleres y conferencias sobre la evolución de los instrumentos nacionales, lo que le ha valido el respeto de sus colegas y de las nuevas generaciones de músicos que ven en él a un referente de excelencia y compromiso profesional.

Su trabajo ha sido documentado en diversas plataformas especializadas y medios de comunicación que destacan su aporte al patrimonio sonoro del Caribe.

¿Quién era Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez era uno de los exponentes más exitosos y representativos de la música popular en Colombia, al consolidar una carrera que lo llevó desde las plazas de mercado hasta los escenarios internacionales más importantes. Falleció a sus 34 años el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

Nacido en Manzanares, Caldas, su historia de superación personal fue uno de los pilares de su identidad pública, pues trabajó desde muy joven en la Central de Abastos de Bogotá antes de alcanzar la fama.

Su estilo musical combinó la tradición del género regional con toques modernos, lo que le ha permitido conectar con un público diverso y rejuvenecer la audiencia de la música de despecho en el país.

A lo largo de su trayectoria, Jiménez ha cosechado numerosos éxitos que se han convertido en himnos populares, tales como ‘Aventurero’, ‘Bendecida’ y ‘Ni tengo ni necesito’.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.