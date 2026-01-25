La noche de este sábado 24 de enero quedará grabada en la memoria de los miles de asistentes que llenaron, por segunda vez consecutiva, el estadio Atanasio Girardot. Lo que prometía ser una fiesta absoluta de reguetón y trap de la mano de Bad Bunny, se transformó por unos minutos en un emotivo santuario para recordar a una de las voces más queridas de Colombia: Yeison Jiménez.

A mitad de su presentación, mientras la energía estaba en su punto máximo, las luces del escenario principal cambiaron de tono. En un movimiento que tomó por sorpresa a la audiencia, uno de los músicos principales de la banda de Benito —específicamente su guitarrista— caminó hacia el borde del escenario, quedando frente a frente con una marea de fanáticos que no entendían qué estaba a punto de suceder.

Sin mediar palabra, el músico comenzó a puntear las notas de una melodía que cualquier colombiano reconoce de inmediato. Los primeros acordes de ‘Aventurero’, el éxito que catapultó a Yeison Jiménez a la cima de la música popular, retumbaron en todo el estadio.

La reacción fue instantánea. Los gritos de euforia se mezclaron con un sentimiento de nostalgia colectiva. A pesar de que el género urbano y la música popular habitan mundos distintos, el respeto de Bad Bunny y su equipo por la cultura local y por el legado de Jiménez se hizo evidente.

Los asistentes, con celulares en mano, grabaron el momento en que miles de voces se unieron para cantar el coro de la canción, mientras el guitarrista mantenía la melodía con una solemnidad absoluta.

Este gesto fue aplaudido no solo por los seguidores del puertorriqueño, sino por la opinión pública en general, ya que demuestra cómo la partida de Yeison Jiménez trascendió fronteras, haciendo eco en artistas de talla mundial que reconocieron su impacto en la música latina.

El concierto formaba parte de la serie de presentaciones que Bad Bunny ofreció en Medellín durante su gira, con fechas el 23, 24 y 25 de enero de 2026 en el mismo escenario.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

El artista falleció el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo. El cantante (que tenía 34 años), junto a cinco personas más de su equipo —incluyendo su manager y fotógrafo personal—, viajaba en una avioneta que se estrelló poco después de despegar en Paipa, Boyacá, a solo una milla del aeropuerto local. La aeronave no logró ganar altura adecuada y cayó en un predio privado en zona rural.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de todos los ocupantes en el lugar del impacto. Investigaciones preliminares apuntan a posibles fallas mecánicas o errores en el despegue, aunque se manejan varias líneas de indagación —incluyendo condiciones meteorológicas, mantenimiento de la aeronave y factores humanos— que aún se encuentran en curso por parte de las autoridades aeronáuticas colombianas.

El suceso conmocionó al país y al mundo del entretenimiento, especialmente porque Jiménez había compartido en entrevistas y redes sociales sueños premonitorios sobre un posible accidente aéreo, lo que añadió un tono aún más conmovedor a su partida.

El homenaje de Bad Bunny llega apenas dos semanas después de la muerte de Jiménez, demostrando cómo su música trascendió géneros y generaciones.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.