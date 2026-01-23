Se cumplen 15 días desde la trágica muerte de Yeison Jiménez, el reconocido cantante de música popular que perdió la vida a los 34 años en un siniestro aéreo que conmocionó a Colombia. El artista, nacido en Manzanares, se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera y se preparaba para cumplir un nuevo compromiso musical cuando ocurrió la tragedia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Se conoce el último momento que vivió Yeison Jiménez con su esposa e hijos, según su conductor)

La noche del 9 de enero, Yeison Jiménez se presentó en Málaga, en lo que terminó siendo su último concierto. Al día siguiente, tenía previsto viajar en su avioneta rumbo a Marinilla, donde ofrecería otro show ante cientos de seguidores.

Sin embargo, minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa, la aeronave se estrelló en un campo de la vereda Ramito. En el accidente murieron las seis personas que viajaban a bordo, incluido el artista y cinco miembros de su equipo de trabajo.

Lee También

Desde entonces, el país ha sido escenario de múltiples homenajes y despedidas que reflejan el impacto que dejó su música y su historia de vida.

Viuda de Yeison Jiménez le hizo petición a Jenny López

Uno de los momentos más íntimos y emotivos ocurrió durante su velorio, llevado a cabo el martes 13 de enero en la sede principal de las capillas de La Fe, en Bogotá. Allí, la cantante Jenny López fue invitada a interpretar tres canciones como homenaje póstumo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Según contó la propia artista, fue Sonia Restrepo, viuda del cantante y madre de sus tres hijos —Camila, Thaliana y Santiago—, quien le pidió que cantara para despedir a Yeison. Los temas elegidos fueron ‘Amor eterno’, ‘Confieso’ de Kany García y ‘Cómo me haces falta’, canción que días después también fue interpretada por Marbelle en un homenaje masivo.

Jenny López relató que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. “Cantaba y lloraba al mismo tiempo, fue muy duro, pero también muy bonito”, expresó. La artista explicó que no existen registros en video ni fotografías de ese instante, ya que decidió vivirlo en la intimidad y el respeto, sin pensar en redes sociales ni publicaciones. “No me interesaba publicar nada de ese momento”, afirmó.

Mientras en Marinilla el concierto programado se transformó en el primer tributo espontáneo al artista, con músicos y asistentes rindiéndole honor, el pasado 14 de enero se hizo un gran homenaje en el Movistar Arena de Bogotá. Allí se reunieron importantes figuras de la música popular como Arelys Henao, Francy, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, entre muchos otros.

Una de las ausencias que llamó la atención fue precisamente la de Jenny López, prometida de Jhonny Rivera. La cantante aclaró en sus redes sociales que no participó porque el homenaje tenía una planeación previa, con un listado cerrado de artistas representativos del género. “Yo canté porque su familia me lo pidió”, explicó, dejando claro que su despedida a Yeison fue desde el amor y la cercanía, lejos de los escenarios y los reflectores.

A dos semanas de su partida, el legado de Yeison Jiménez sigue vivo en su música y en la memoria de quienes lo admiraron.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.