En medio del profundo dolor que dejó la inesperada muerte de Yeison Jiménez, en las últimas horas salió a la luz uno de los proyectos más ambiciosos que el cantante de música popular tenía prácticamente listo y que, según personas cercanas, estaba destinado a convertirse en un verdadero ‘boom’.

(Vea también: Revelan el último mensaje de WhatsApp que envió Yeison Jiménez horas antes de su muerte)

El artista falleció el pasado sábado 10 de enero de 2026, luego de un trágico accidente aéreo que conmocionó al país. Horas antes, en la noche del 9 de enero, se había presentado en Málaga, Santander, donde cumplió con uno de sus compromisos artísticos. Posteriormente, viajó hasta el Aeropuerto de Paipa con la intención de volar hacia Medellín y luego desplazarse por tierra hasta Marinilla, Antioquia.

Sin embargo, poco después del despegue, la avioneta en la que se movilizaba presentó una falla mecánica que, hasta ahora, no ha sido esclarecida. La aeronave cayó en picada en la vereda Romita, en el municipio de Paipa y, según los reportes preliminares, explotó en dos ocasiones.

La tragedia cobró la vida del cantante, del piloto Fernando Torres y de sus acompañantes Jefferson Osorio, Óscar Marín, Juan Manuel Rodríguez y Waisman Mora.

Alan Ramírez habló del proyecto que Yeison Jiménez había planeado

Mientras familiares, colegas y seguidores aún intentan asimilar la noticia, una revelación hecha por uno de sus grandes amigos ha causado sorpresa y expectativa. Se trata de Alan Ramírez, quien en entrevista con la emisora La Kalle habló de uno de los sueños que el artista estaba a punto de cumplir.

Según contó Ramírez, la última conversación que sostuvo con Yeison estuvo marcada por la emoción y el orgullo. En ese diálogo, el cantante le confesó que acababa de concretar una compra muy importante, relacionada directamente con un proyecto personal al que le había dedicado tiempo, recursos e ilusión.

“La última vez que hablé con Yeison, él acababa de entregarle un apartamento a un gran amigo nuestro. Eso hizo parte de pago de una compra muy grande que realizó para un proyecto que va a dar mucho de qué hablar”, relató Ramírez durante la entrevista.

El colega del artista explicó que se trataba de una iniciativa que combinaba emprendimiento, identidad y cercanía con el público. “El proyecto se va a llamar ‘El Rancho de YJ’. No mucha gente sabe esto. Era una idea a la que Yeison le estaba metiendo el diente con toda, porque va a ser un hotel, más o menos por los lados de Fusa. Además, también será un restaurante y, sinceramente, yo creo que puede convertirse en lo más grande de Cundinamarca”, afirmó.

Así, ‘El Rancho de YJ’ se perfila no solo como un homenaje a la visión empresarial del artista, sino como el legado de un sueño que estuvo a punto de hacerse realidad y que, ahora, podría convertirse en uno de los proyectos más comentados del país, sin embargo, no está claro si los hermanos del cantante llevarán a cabo el proyecto.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos